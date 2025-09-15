Γιατί οι ασφαλιστές ζητούν να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους;

Γιατί οι ασφαλιστές ζητούν να ξεκαθαρίσουν οι λογαριασμοί τους; Τι έχετε να απαντήσετε;

Η πρώτη απάντηση που μπορεί από την πλευρά του να δώσει ο Ανασφάλιστος είναι: διότι πολλά θέματα του αντικειμένου τους είναι μπερδεμένα κουβάρι και δεν λένε να ξεμπερδευτούν. Γίνονται, όμως συζητήσεις. Γιατί δεν βγαίνει άκρη;

- Advertisement -

Εν συνεχεία έρχονται βροχή και οι νέες Εγκύκλιοι από τις ασφαλιστικές για τις μετατροπές των συμβολαίων σε όρους και κυρίως με μεγάλες αναπροσαρμογές τιμών που θα ισχύσουν από Οκτώβριο, Νοέμβριο. Μιλάμε τώρα και πάλι για τα ασφαλιστήρια υγείας. Θα πρέπει οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στην κατάσταση που είναι να κάτσουν να τις μελετήσουν με σκοπό να πείσουν τους ασφαλισμένους όχι μόνο να τις δεχτούν, αλλά και να καταφέρουν να πείσουν τους ασφαλισμένους να κρατήσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους.

Μετά από όλα αυτά τι άλλο; Είναι και αυτό το κουβάρι με τις προμήθειες και αμοιβές των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Στις αυξήσεις ασφαλίστρων, ακούει ο Ανασφάλιστος ότι καταργούνται οι προμήθειες. Δεν υπάρχει πουγκί για τους ασφαλιστές. Και… λένε τώρα οι ασφαλιστές: «Εμείς γιατί να κάτσουμε να ασχοληθούμε με αυτό, για να μην ωφεληθούμε σε τίποτα; Εδώ δεν υπάρχει μια βασική καθοδήγηση και σύνδεσμοι μεταξύ ασφαλιστικών και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης».

- Advertisement -

Υπάρχουν όμως και άλλα, μαζί με είδηση για τις προμήθειες, τι άλλο… έρχονται και τα δικαιώματα συμβολαίου. Αυτά τα δικαιώματα, μαθαίνει ο Ανασφάλιστος, αυξάνονται ενώ μειώνονται οι προμήθειες. Το δικαίωμα πάει στο ασφάλιστρο.

Και γιατί δεν καταργούνται να γίνουν εξολοκλήρου ασφάλιστρο, ρωτάνε κάποιοι, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια;

Αυτά ακούει ο Ανασφάλιστος και σκέφτεται ότι, αν όχι τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο θα πρέπει να μαζευτούν όλοι οι φορείς να συζητήσουν και να λύσουν τα προβλήματά τους που κουβαλάνε χρόνια.