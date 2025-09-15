back to top
23.8 C
Athens
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί οι ασφαλιστές ζητούν να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους;

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ανασφάλιστος

Γιατί οι ασφαλιστές ζητούν να ξεκαθαρίσουν οι λογαριασμοί τους; Τι έχετε να απαντήσετε;

Η πρώτη απάντηση που μπορεί από την πλευρά του να δώσει ο Ανασφάλιστος είναι: διότι πολλά θέματα του αντικειμένου τους είναι μπερδεμένα κουβάρι και δεν λένε να ξεμπερδευτούν. Γίνονται, όμως συζητήσεις. Γιατί δεν βγαίνει άκρη;

- Advertisement -

Εν συνεχεία έρχονται βροχή και οι νέες Εγκύκλιοι από τις ασφαλιστικές για τις μετατροπές των συμβολαίων σε όρους και κυρίως με μεγάλες αναπροσαρμογές τιμών που θα ισχύσουν από Οκτώβριο, Νοέμβριο. Μιλάμε τώρα και πάλι για τα ασφαλιστήρια υγείας. Θα πρέπει οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στην κατάσταση που είναι να κάτσουν να τις μελετήσουν με σκοπό να πείσουν τους ασφαλισμένους όχι μόνο να τις δεχτούν, αλλά και να καταφέρουν να πείσουν τους ασφαλισμένους να κρατήσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους.

Μετά από όλα αυτά τι άλλο; Είναι και αυτό το κουβάρι με τις προμήθειες και αμοιβές των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Στις αυξήσεις ασφαλίστρων, ακούει ο Ανασφάλιστος ότι καταργούνται οι προμήθειες. Δεν υπάρχει πουγκί για τους ασφαλιστές. Και… λένε τώρα οι ασφαλιστές: «Εμείς γιατί να κάτσουμε να ασχοληθούμε με αυτό, για να μην ωφεληθούμε σε τίποτα; Εδώ δεν υπάρχει μια βασική καθοδήγηση και σύνδεσμοι μεταξύ ασφαλιστικών και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης».

- Advertisement -

Υπάρχουν όμως και άλλα, μαζί με είδηση για τις προμήθειες, τι άλλο… έρχονται και τα δικαιώματα συμβολαίου. Αυτά τα δικαιώματα, μαθαίνει ο Ανασφάλιστος, αυξάνονται ενώ μειώνονται οι προμήθειες. Το δικαίωμα πάει στο ασφάλιστρο.

Και γιατί δεν καταργούνται να γίνουν εξολοκλήρου ασφάλιστρο, ρωτάνε κάποιοι, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια;

Αυτά ακούει ο Ανασφάλιστος και σκέφτεται ότι, αν όχι τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο θα πρέπει να μαζευτούν όλοι οι φορείς να συζητήσουν και να λύσουν τα προβλήματά τους που κουβαλάνε χρόνια.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ποιοι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην ασφαλιστική αγορά;

Newsroom 3 -
Πώς φταίει η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση, όταν ο δρόμος της ανάπτυξης δεν έχει οριοθετηθεί;
Διαβάστε περισσότερα

Πτωχευτικές ασφαλιστικές καλύψεις… Tι μέλλει γενέσθαι;

Newsroom 3 -
Πώς θα αντιστραφεί η πορεία του πτωχευτικού ασφαλίστρου; Βάζοντας μήπως όρους στους ασφαλισμένους οδηγούς;
Διαβάστε περισσότερα

Πόσους διευθυντές αντέχει μία επιχείρηση και πόσες αλλαγές στους Κανονισμούς

Newsroom 3 -
Οι Κανονισμοί Πωλήσεων διαφέρουν από ασφαλιστική σε ασφαλιστική, και σε κάποιες αλλάζουν με όρους που οδηγούν στην πύλη εξόδου legacy ομάδες
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες ασφαλιστών με το σταγονόμετρο ή με το τσουβάλι;

Newsroom 4 -
Τι λέτε ;;;; Θα παραμείνουν οι ασφαλιστικές με σταυρωμένα χέρια; Μήπως ήδη έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζουν αλλαγές ;....
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

MEGA Brokers: Επεκτείνει δυναμικά το αποτύπωμά της στη Β. Ελλάδα με την εξαγορά της ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΕ

Newsroom 3 -
H MEGA Brokers ενδυναμώνει περαιτέρω το δίκτυό της και ενισχύει την παρουσία της στις τοπικές κοινωνίες
Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΑ: Δυναμική παρουσία και ενίσχυση των μεσιτών ασφαλίσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Newsroom 3 -
«Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Κ. Αλφιέρης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο ΕΕΘ
Διαβάστε περισσότερα

Η κοινή ημερίδα ΕΑΕΕ-ΣΑΕΚ για την Οδηγία ELD ανέδειξε την περιβαλλοντική σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας

Newsroom 3 -
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE PROFILE και το ψηφιακό εργαλείο SAFER IT Tool
Διαβάστε περισσότερα

Υψηλός Δείκτης Φερεγγυότητας 402,51% για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Newsroom -
Το γεγονός, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ν. Μακρόπουλο, δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Νέα εποχή για την Export Credit Greece

Εντός ολίγων ημερών η ECG αναμένεται να υποβάλει αίτηση στην ΤτΕ για να δημιουργήσει θυγατρική ασφαλιστική
Επικαιρότητα

Το μήνυμα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Αυστηρότερη εποπτεία και εφαρμογή κανόνων

Στην ομιλία του έκανε επίσης λόγο για «εξωφρενικές» αυξήσεις, που πλήττουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

MEGA Brokers: Επεκτείνει δυναμικά το αποτύπωμά της στη Β. Ελλάδα με την εξαγορά της ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΕ

H MEGA Brokers ενδυναμώνει περαιτέρω το δίκτυό της και ενισχύει την παρουσία της στις τοπικές κοινωνίες
Επικαιρότητα

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για ψευδείς καταθέσεις

Ποινές φυλάκισης 25 και 33 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, διαφοροποιούμενο από την εισαγγελική πρόταση
Εκδηλώσεις

ΣΕΜΑ: Δυναμική παρουσία και ενίσχυση των μεσιτών ασφαλίσεων στη Βόρεια Ελλάδα

«Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Κ. Αλφιέρης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο ΕΕΘ
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.