Γ. Καντώρος: H Interamerican προχωρά στην εξωστρέφεια με επέκταση στη ρουμανική αγορά

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον Όμιλο Interamerican, όπως τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Καντώρος σε άρθρο του στην ειδική έκδοση «CEOs: Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» της Καθημερινής.

Η εταιρεία έφτασε πολύ κοντά στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερή κερδοφορία ύψους 24 εκατ. ευρώ προ φόρων, ενώ ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή της επάρκεια και τα ίδια κεφάλαια. Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτυπώνουν μόνο αριθμούς αλλά μια στρατηγική που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων, την τεχνολογική υπεροχή και τη δέσμευση στη μακροπρόθεσμη αξία της ασφάλισης.

Παράλληλα, η Interamerican προχωρά στην εξωστρέφεια με επέκταση στη ρουμανική αγορά, αξιοποιώντας το μοντέλο της Anytime και την εμπειρία που έχει αποκτήσει στη ψηφιακή ασφάλιση, ανοίγοντας νέες αναπτυξιακές δυνατότητες εκτός συνόρων. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών, επενδύοντας σε ανθεκτικά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Όπως σημειώνει ο κ. Καντώρος, το όραμα της Interamerican συνοψίζεται σε τρεις πυλώνες: εξωστρέφεια, καινοτομία και οικονομική σταθερότητα. Η εταιρεία επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εμπειρία πελάτη και σε λύσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, επιστρέφοντας διαρκή αξία όχι μόνο στους ασφαλισμένους, αλλά και στην κοινωνία συνολικά.

Πηγή: Ειδική έκδοση «CEOs: Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», Η Καθημερινή, Σεπτέμβριος 2025.