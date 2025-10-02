back to top
17.7 C
Athens
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Γ. Καντώρος: H Interamerican προχωρά στην εξωστρέφεια με επέκταση στη ρουμανική αγορά

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αφιερώματα

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον Όμιλο Interamerican, όπως τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Καντώρος σε άρθρο του στην ειδική έκδοση «CEOs: Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» της Καθημερινής.

Η εταιρεία έφτασε πολύ κοντά στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερή κερδοφορία ύψους 24 εκατ. ευρώ προ φόρων, ενώ ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή της επάρκεια και τα ίδια κεφάλαια. Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτυπώνουν μόνο αριθμούς αλλά μια στρατηγική που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων, την τεχνολογική υπεροχή και τη δέσμευση στη μακροπρόθεσμη αξία της ασφάλισης.

- Advertisement -

Παράλληλα, η Interamerican προχωρά στην εξωστρέφεια με επέκταση στη ρουμανική αγορά, αξιοποιώντας το μοντέλο της Anytime και την εμπειρία που έχει αποκτήσει στη ψηφιακή ασφάλιση, ανοίγοντας νέες αναπτυξιακές δυνατότητες εκτός συνόρων. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών, επενδύοντας σε ανθεκτικά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Όπως σημειώνει ο κ. Καντώρος, το όραμα της Interamerican συνοψίζεται σε τρεις πυλώνες: εξωστρέφεια, καινοτομία και οικονομική σταθερότητα. Η εταιρεία επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εμπειρία πελάτη και σε λύσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, επιστρέφοντας διαρκή αξία όχι μόνο στους ασφαλισμένους, αλλά και στην κοινωνία συνολικά.

- Advertisement -

Πηγή: Ειδική έκδοση «CEOs: Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», Η Καθημερινή, Σεπτέμβριος 2025.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Διπλή βράβευση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Interamerican

Newsroom 3 -
Ο όμιλος διακρίθηκε στις κατηγορίες Best Cloud Migration Project και Best Integration of Business & ICT Strategy
Διαβάστε περισσότερα

Anytime Business: Νέα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων από την Interamerican

Newsroom 3 -
Προϊόντα σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες και να καλύπτουν ουσιαστικά και ευέλικτα τις ανάγκες των επιχειρήσεων
Διαβάστε περισσότερα

Νέα υποτροφία από την INTERAMERICAN και το ΠΑΠΕΙ για το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Newsroom 3 -
Η υποτροφία απευθύνεται σε νέους και νέες που προέρχονται από περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Ασφαλιστική: Σενάρια πώλησης, νέες συνεργασίες και στρατηγικές των τραπεζών ΕΤΕ και Πειραιώς

Έλενα Ερμείδου -
Την προοπτική νέων συνεργασιών φέρονται να εξετάζουν επίσης NN και ERGO
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η ΕΑΕΕ παρουσίασε το νέο της website – Ένα ψηφιακό εργαλείο για τον κλάδο και το κοινό

Newsroom 3 -
Με τον ανασχεδιασμένο ιστότοπο η ΕΑΕΕ επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύει τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην καθημερινότητα
Διαβάστε περισσότερα

Το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Newsroom 3 -
Κεντρικό θέμα του #famc25, οι προοπτικές και οι προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets - Μεταξύ των ομιλητών, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλ. Σαρρηγεωργίου
Διαβάστε περισσότερα

Η Syndea με «Synθεση επιτυχίας και υπεροχής» στη Βιέννη

Newsroom 3 -
Την πόλη των μεγάλων συνθετών επέλεξε η εταιρεία για να γιορτάσει τις επιτυχίες των συνεργατών της, στέλνοντας μήνυμα υπεροχής και αριστείας
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική καταργεί πρόγραμμα με χρόνιες παθογένειες, αλλάζει τα δεδομένα στο αυτοκίνητο

Newsroom 3 -
Η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει να ανταποκριθεί με ευέλικτες λύσεις στις ανάγκες της αγοράς και να σταθμίσει το ύψος των προμηθειών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η ΕΑΕΕ παρουσίασε το νέο της website – Ένα ψηφιακό εργαλείο για τον κλάδο και το κοινό

Με τον ανασχεδιασμένο ιστότοπο η ΕΑΕΕ επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύει τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην καθημερινότητα
Εκδηλώσεις

Το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Κεντρικό θέμα του #famc25, οι προοπτικές και οι προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets - Μεταξύ των ομιλητών, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλ. Σαρρηγεωργίου
Εκδηλώσεις

Η Syndea με «Synθεση επιτυχίας και υπεροχής» στη Βιέννη

Την πόλη των μεγάλων συνθετών επέλεξε η εταιρεία για να γιορτάσει τις επιτυχίες των συνεργατών της, στέλνοντας μήνυμα υπεροχής και αριστείας
Αυτοκίνητο

Η Εθνική Ασφαλιστική καταργεί πρόγραμμα με χρόνιες παθογένειες, αλλάζει τα δεδομένα στο αυτοκίνητο

Η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει να ανταποκριθεί με ευέλικτες λύσεις στις ανάγκες της αγοράς και να σταθμίσει το ύψος των προμηθειών
Editorial

Το μέλλον της διαμεσολάβησης περνά από την ΕΣΑΠΕ

Τι σηματοδοτεί η αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία της GAMA Global Hellas-Cyprus
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.