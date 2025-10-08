18.3 C
FTSE Russel: Το Χρηματιστήριο της Αθήνας στις Αναπτυγμένες Αγορές

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης FTSE Russell ανακοίνωσε σήμερα την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

Η ιστορική αναβάθμιση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου τα τελευταία χρόνια και της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων κριτηρίων του οίκου FTSE Russell, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τη Moody’s.

Η ανακατάταξη της Ελλάδας από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών σε αυτή των ανεπτυγμένων αγορών θα εφαρμοστεί στον FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) σε μία μόνο δόση, σε συνδυασμό με την εξαμηνιαία αναθεώρηση του FTSE GEIS τον Σεπτέμβριο του 2026, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Έτσι παρέχεται στην επενδυτική κοινότητα το απαραίτητο περιθώριο προετοιμασίας ενός έτους.

Η Ελλάδα, για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια, από τα οποία τα 10 μέσα στην κρίση των μνημονίων και των capital controls, της πολιτικής αστάθειας και της ύφεσης, επανέρχεται στις ώριμες αγορές…

Η εξέλιξη εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, θα αυξήσει τη ρευστότητα και θα προσελκύσει σημαντικά θεσμικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις ανεπτυγμένες αγορές.

Παράλληλα, αναμένεται να διευκολύνει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην άντληση κεφαλαίων με χαμηλότερο κόστος, ενισχύοντας την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια.

