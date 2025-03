Ό,τι έχει πει ο λαός και έχει αντέξει στον χρόνο δύσκολα κανείς το αμφισβητεί: «Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη». Κάπως έτσι μοιάζει να παρομοιάζεται η σχέση του κοινού με το «τσουνάμι» του ΑΙ, δηλαδή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), που έχει ήδη μπει στη ζωή μας, πόσο μάλλον στην… ασφαλιστική ζωή μας.

«Ο ένας φοβάται τον άλλον», αλλά ο ασφαλιστικός κλάδος έχει αγκαλιάσει –θέλοντας και μη– αυτήν την επανάσταση στην τεχνολογία, που σηματοδοτεί μια αληθινά νέα εποχή. Η Gen AI αναμένεται να μεταμορφώσει τις ασφαλιστικές λειτουργίες, παρέχοντας τη δυνατότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών, όπως η ανάληψη κινδύνων, η τιμολόγηση και η διαχείριση αποζημιώσεων. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο ακριβή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

- Advertisement -

Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής της Gen AI διαφέρει μεταξύ των εταιρειών, με την έλλειψη ταλέντων να παραμένει πρόκληση, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχους εργαζόμενους με τεχνογνωσία, όπως μας ενημερώνει σχετικά για το… «μέλλον» η KPMG στην Ελλάδα.

Όσοι ακούσαμε τον κ. Πάρη Καραγιάννη, Director, Advisory της KPMG στην Ελλάδα, στην ομιλία του με θέμα “Revolutionizing Insurance: AI at the Forefront of Industry Transformation”, κρατήσαμε ιδιαίτερα τη διαπίστωσή του ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδύεται ως καταλύτης της επανάστασης στον ασφαλιστικό κλάδο. Από την αυτοματοποίηση της έκδοσης συμβολαίων και της διεκπεραίωσης αξιώσεων μέχρι την προγνωστική ανάλυση και την εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου, η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδυναμώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να λαμβάνουν ταχύτερες και ακριβέστερες αποφάσεις».

- Advertisement -

Εξίσου δυνατή απόδειξη της διείσδυσης όλων αυτών των εφαρμογών, που ήδη λαμβάνει χώρα, ήταν και η πρόσφατη παρουσία δεκάδων ασφαλιστικών στελεχών και, φυσικά, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο 11ο Ετήσιο Συνέδριο IFAAcademy 2025, με θέμα «Η ασφαλιστική αγορά στη συγκλονιστική εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», κατά το οποίο δόθηκε μια σημαντική θεματολογία, ουσιαστική και χρήσιμη για κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Πάντως, όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα, και ειδικότερα την ΤΝ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις αρχές Φεβρουαρίου 2025, δύο σύνολα κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις απαγορευμένες πρακτικές ΤΝ και τον ορισμό συστήματος ΤΝ και με στόχο την αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689 για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ Αct).

Επισήμως, ο Κανονισμός για την ΤΝ θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου 2026, και έχει ο Θεός…