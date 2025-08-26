back to top
Finddoctors.gov.gr: Ο Γεωργιάδης παρουσίασε τη νέα ψηφιακή πύλη για δωρεάν ιατρικά ραντεβού

Newsroom 3

O υπουργός Υγείας παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα finddoctors.gov.gr, μια καινοτόμα εφαρμογή που επιτρέπει στους πολίτες να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την προσβασιμότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Παρά τη σημαντική λειτουργικότητα της πλατφόρμας, η ενημέρωση του κοινού παραμένει περιορισμένη, σύμφωνα με όσα σχολίασε σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Το finddoctors.gov.gr, καθώς και η mobile εφαρμογή MyHealth, προσφέρουν στους πολίτες τη δυνατότητα να εντοπίσουν άμεσα την ιατρική ειδικότητα που χρειάζονται, στον χρόνο που τους εξυπηρετεί, με πληθώρα επιλογών. Η εμπειρία χρήσης είναι απλή και άμεση: σε δοκιμαστική αναζήτηση για καρδιολόγο, υπήρχε διαθέσιμο ραντεβού ακόμη και για το ίδιο απόγευμα.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

