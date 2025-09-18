Φαρμακευτική κάνναβη και σκλήρυνση κατά πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

Η επιστημονική κοινότητα στρέφει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της στις θεραπευτικές δυνατότητες των κανναβινοειδών, με στόχο την ανακούφιση από τον χρόνιο πόνο και τη σπαστικότητα που συνοδεύουν τη σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες νευρολογικές παθήσεις.

Σε πρόσφατη ημερίδα νευροανοσολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικοί επιστήμονες παρουσίασαν τα νεότερα δεδομένα για τον ρόλο του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος και την κλινική εμπειρία από τη χρήση φαρμακευτικής κάνναβης.

- Advertisement -

Η σκλήρυνση κατά πλάκας, μια χρόνια φλεγμονώδης και νευροεκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, συνοδεύεται συχνά από έντονο πόνο και σπαστικότητα. Η έρευνα των τελευταίων ετών επικεντρώνεται στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα, το οποίο φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του πόνου, της φλεγμονής και της νευροπροστασίας.

Ενδοκανναβινοειδές σύστημα και νέες θεραπείες

- Advertisement -

Τα ενδοκανναβινοειδή, ουσίες που παράγονται φυσιολογικά στον οργανισμό, και τα φυτικά κανναβινοειδή αποτελούν αντικείμενο εντατικής μελέτης. Ήδη, σε πολλές χώρες έχουν εγκριθεί σκευάσματα για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας που σχετίζεται με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ αρκετά ακόμη βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές. Όπως εξήγησε ο καθηγητής Νίκος Γρηγοριάδης, Διευθυντής της Β’ Νευρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Νευροανοσολογίας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, η σωστή χρήση φαρμακευτικών κανναβινοειδών μπορεί να βελτιώσει συμπτώματα όπως ο πόνος και η σπαστικότητα, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς.

«Η πρόοδος στην κατανόηση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος ανοίγει νέες θεραπευτικές προοπτικές. Η φαρμακευτική κάνναβη, όταν χορηγείται με ιατρική καθοδήγηση, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο στην καθημερινότητα των ασθενών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr