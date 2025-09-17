back to top
26.2 C
Athens
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ευρώπη Holdings: Κερδοφόρα εκκίνηση στο α’ εξάμηνο 2025 με εκτόξευση αποτελεσμάτων στις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Εντυπωσιακή εκκίνηση στο νέο της εταιρικό κεφάλαιο καταγράφει η Ευρώπη Holdings, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 σηματοδοτούν την πλήρη επιβεβαίωση της στρατηγικής μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2024.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), αποτυπώνοντας τόσο την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία όσο και την κεφαλαιακή της ευρωστία.

- Advertisement -

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η Ευρώπη Holdings ολοκλήρωσε την τελική φάση του εταιρικού της μετασχηματισμού, πραγματοποιώντας σειρά κομβικών κινήσεων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η εξαγορά του 100% της ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών», η εξαγορά του 100% της μεσιτικής εταιρείας «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.», η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με άντληση 68,3 εκατ. ευρώ, η εξαγορά του 100% της «ΑΜΥΝΑ Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε.», καθώς και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 28 εκατ. ευρώ στη θυγατρική «ΕΥΡΩΠΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών».

Η ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την οργανική ανάπτυξη εκτόξευσαν τα αποτελέσματα. Τα δημοσιευμένα έσοδα για το εξάμηνο ανήλθαν σε 10,26 εκατ. ευρώ, ενώ με την πλήρη ενσωμάτωση φτάνουν στα 18,78 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,55 εκατ. ευρώ και, σε επίπεδο πλήρους ενσωμάτωσης, στα 6,81 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,78 εκατ. ευρώ, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση ξεπερνούν τα 5,92 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ενεργητικού ανέρχεται σε 241,2 εκατ. ευρώ, με ίδια κεφάλαια 177,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος παρουσιάζει καθαρό δανεισμό -18,6 εκατ. ευρώ.

- Advertisement -

Οι νέες εταιρείες που εντάχθηκαν στον όμιλο το Α’ εξάμηνο του 2025 κατέγραψαν εντυπωσιακή πορεία, με αύξηση πωλήσεων κατά 14,5%, EBITDA κατά 14% και κερδών προ φόρων κατά 15%. Οι επιδόσεις αυτές ξεπερνούν αισθητά τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και καταγράφονται ήδη πριν αρχίσουν να αποδίδουν οι αναμενόμενες συνέργειες μεταξύ των εταιρειών και με τον ευρύτερο όμιλο της INTRACOM Holdings.

Η κεφαλαιακή ισχύς του ομίλου αποτυπώνεται και στους δείκτες φερεγγυότητας, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε εξαιρετικά επίπεδα. Ο δείκτης SCR ανήλθε σε 392,69% και ο δείκτης MCR σε 1.511,54%, τοποθετώντας την Ευρώπη Holdings σε κορυφαία θέση σε όρους αξιοπιστίας και κεφαλαιακής θωράκισης.

Σε ατομική βάση, στις 30 Ιουνίου 2025, η εταιρεία παρουσίασε έσοδα 3,18 εκατ. ευρώ, EBITDA 940 χιλ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 239 χιλ. ευρώ. Το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε 225,5 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 188,1 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθε σε 102,7 εκατ. ευρώ, με μέση σταθμισμένη απόδοση μισθώσεων 6,10%. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 19,45 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη δανεισμού προς ίδια κεφάλαια στο 10,34% και τον συντελεστή μόχλευσης στο 8,63%.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος της Ευρώπη Holdings Νικόλαος Α. Μακρόπουλος δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιοποιούμε σήμερα τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας σε συνέχεια του πρόσφατου μετασχηματισμού της σε όμιλο ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Στα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα καταγράφεται η ισχυρή δυναμική των εταιρειών που απαρτίζουν την Ευρώπη Holdings και επιβεβαιώνεται η πεποίθηση όλων μας για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που αυτές συγκεντρώνουν.

»Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι παρά μόνον η αρχή μιας προσπάθειας που έχουμε δεσμευτεί να καταβάλουμε όλοι, τόσο για την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων μας όσο και για τη δημιουργία και διατήρηση αξίας για τους μετόχους που μας στήριξαν έμπρακτα στον πρόσφατο μετασχηματισμό και των οποίων τις προσδοκίες εργαζόμαστε για να επαληθεύσουμε».

Η Ευρώπη Holdings ανοίγει το 2025 με ισχυρή κερδοφορία, ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Ο μετασχηματισμός της σε όμιλο ασφαλιστικών δραστηριοτήτων όχι μόνο αποδίδει καρπούς ήδη από το πρώτο εξάμηνο, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στην εγχώρια αγορά.

 

Αποτελέσματα ομίλου

 ΟΜΙΛΟΣ

(ποσά σε €)

 Δημοσιευμένα

1.1-30.6.2025

 Πλήρης ενσωμάτωση

1.1-30.6.2025
Έσοδα 10,256,474 18,786,244
EBITDA 3.546.876 6.814.133
Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) 2.779.999 5.923.910
Σύνολο Ενεργητικού 241.203.531 241.203.531
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 177.449.029 177.449.029
Καθαρός Δανεισμός – 18.577.362 – 18.577.362

 

Εταιρικά αποτελέσματα 

    30.6.2025
Έσοδα 3.177.346
EBITDA 940.364
Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) 239.479
Σύνολο Ενεργητικού 225.482.817
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 188.122.893
Συνολική Αξία Επενδύσεων σε Ακίνητα 102.704.824
Μέση Σταθμισμένη Απόδοση Μισθώσεων % 6,10%
Καθαρός Δανεισμός 19.450.370
Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια % 10,34%
Συντελεστής Μόχλευσης
(Καθαρός Δανεισμός  προς Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων)		 % 8,63%

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Υψηλός Δείκτης Φερεγγυότητας 402,51% για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Newsroom -
Το γεγονός, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ν. Μακρόπουλο, δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό
Διαβάστε περισσότερα

H «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναζητά έμπειρο στέλεχος Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης & Γενικών Ατυχημάτων

Newsroom -
Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική (Όμιλος Intracom) επιδιώκει να ενισχύσει την ομάδα της με ένα ακόμη έμπειρο και καταρτισμένο στέλεχος
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αυξάνει την έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου

Newsroom 3 -
Έκπτωση 15% από το φθινόπωρο σε νέα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου και ανανεώσεις
Διαβάστε περισσότερα

Με πρόεδρο τον Νικόλαο Μακρόπουλο, η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ανοίγει νέα σελίδα

Newsroom 3 -
Η προσέγγιση του νέου Προέδρου της Εταιρείας, κ. Νικόλαου Μακρόπουλου, ανέδειξε τον στρατηγικό χαρακτήρα των πρόσφατων εξαγορών - Η σύνθεση του νέου ΔΣ
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Σύσσωμη η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ στη θεματική βραδιά της Σ. Ζουλινάκη και του Α. Δουνδουλάκη

Newsroom 3 -
Η εκδήλωση ανέδειξε την ενότητα του κλάδου και την πεποίθηση ότι η συνεργασία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν κλειδί περαιτέρω ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΣΑΣ γιορτάσε την Ημέρα του Ασφαλιστή με δράση αλληλεγγύης στη δομή των Οινοφύτων

Newsroom 3 -
Λ. Αποστολιώτης: «Η Ημέρα του Ασφαλιστή μάς υπενθυμίζει γιατί επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα: για να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο και να προστατεύουμε ζωές»
Διαβάστε περισσότερα

Ο Πάνορμος γιορτάζει και κοιτάζει ψηλά

Newsroom 3 -
Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο μοναδικός Συνεταιρισμός Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και επέλεξε να τιμήσει την πορεία του ανήμερα της γιορτής του Ασφαλιστή
Διαβάστε περισσότερα

Η VITAEL αναλαμβάνει την ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Το έργο προβλέπει τη μετατροπή του κτιρίου σε σύγχρονο συγκρότημα γραφείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Σύσσωμη η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ στη θεματική βραδιά της Σ. Ζουλινάκη και του Α. Δουνδουλάκη

Η εκδήλωση ανέδειξε την ενότητα του κλάδου και την πεποίθηση ότι η συνεργασία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν κλειδί περαιτέρω ανάπτυξης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο ΠΣΑΣ γιορτάσε την Ημέρα του Ασφαλιστή με δράση αλληλεγγύης στη δομή των Οινοφύτων

Λ. Αποστολιώτης: «Η Ημέρα του Ασφαλιστή μάς υπενθυμίζει γιατί επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα: για να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο και να προστατεύουμε ζωές»
Εκδηλώσεις

Ο Πάνορμος γιορτάζει και κοιτάζει ψηλά

Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο μοναδικός Συνεταιρισμός Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και επέλεξε να τιμήσει την πορεία του ανήμερα της γιορτής του Ασφαλιστή
Θεσμικοί φορείς

Οι Ασφαλιστές Λάρισας για τη 17η Σεπτεμβρίου: Να συμβάλλουμε σε μια κοινωνία πιο ασφαλή και αισιόδοξη

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νομού Λάρισας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά, με δύναμη και έμπνευση στο λειτούργημά τους
Κοινωνική Ασφάλιση

Ψηφιακή απάτη: Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για υποκλοπή στοιχείων μέσω παραπλανητικών emails

Πώς αναγνωρίζονται τα παραπλανητικά μηνύματα - Οδηγίες προς ασφαλισμένους
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.