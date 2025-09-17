Ευρώπη Holdings: Κερδοφόρα εκκίνηση στο α’ εξάμηνο 2025 με εκτόξευση αποτελεσμάτων στις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Εντυπωσιακή εκκίνηση στο νέο της εταιρικό κεφάλαιο καταγράφει η Ευρώπη Holdings, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 σηματοδοτούν την πλήρη επιβεβαίωση της στρατηγικής μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2024.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), αποτυπώνοντας τόσο την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία όσο και την κεφαλαιακή της ευρωστία.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η Ευρώπη Holdings ολοκλήρωσε την τελική φάση του εταιρικού της μετασχηματισμού, πραγματοποιώντας σειρά κομβικών κινήσεων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η εξαγορά του 100% της ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών», η εξαγορά του 100% της μεσιτικής εταιρείας «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.», η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με άντληση 68,3 εκατ. ευρώ, η εξαγορά του 100% της «ΑΜΥΝΑ Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε.», καθώς και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 28 εκατ. ευρώ στη θυγατρική «ΕΥΡΩΠΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών».

Η ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την οργανική ανάπτυξη εκτόξευσαν τα αποτελέσματα. Τα δημοσιευμένα έσοδα για το εξάμηνο ανήλθαν σε 10,26 εκατ. ευρώ, ενώ με την πλήρη ενσωμάτωση φτάνουν στα 18,78 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,55 εκατ. ευρώ και, σε επίπεδο πλήρους ενσωμάτωσης, στα 6,81 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,78 εκατ. ευρώ, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση ξεπερνούν τα 5,92 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ενεργητικού ανέρχεται σε 241,2 εκατ. ευρώ, με ίδια κεφάλαια 177,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος παρουσιάζει καθαρό δανεισμό -18,6 εκατ. ευρώ.

Οι νέες εταιρείες που εντάχθηκαν στον όμιλο το Α’ εξάμηνο του 2025 κατέγραψαν εντυπωσιακή πορεία, με αύξηση πωλήσεων κατά 14,5%, EBITDA κατά 14% και κερδών προ φόρων κατά 15%. Οι επιδόσεις αυτές ξεπερνούν αισθητά τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και καταγράφονται ήδη πριν αρχίσουν να αποδίδουν οι αναμενόμενες συνέργειες μεταξύ των εταιρειών και με τον ευρύτερο όμιλο της INTRACOM Holdings.

Η κεφαλαιακή ισχύς του ομίλου αποτυπώνεται και στους δείκτες φερεγγυότητας, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε εξαιρετικά επίπεδα. Ο δείκτης SCR ανήλθε σε 392,69% και ο δείκτης MCR σε 1.511,54%, τοποθετώντας την Ευρώπη Holdings σε κορυφαία θέση σε όρους αξιοπιστίας και κεφαλαιακής θωράκισης.

Σε ατομική βάση, στις 30 Ιουνίου 2025, η εταιρεία παρουσίασε έσοδα 3,18 εκατ. ευρώ, EBITDA 940 χιλ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 239 χιλ. ευρώ. Το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε 225,5 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 188,1 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθε σε 102,7 εκατ. ευρώ, με μέση σταθμισμένη απόδοση μισθώσεων 6,10%. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 19,45 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη δανεισμού προς ίδια κεφάλαια στο 10,34% και τον συντελεστή μόχλευσης στο 8,63%.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος της Ευρώπη Holdings Νικόλαος Α. Μακρόπουλος δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιοποιούμε σήμερα τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας σε συνέχεια του πρόσφατου μετασχηματισμού της σε όμιλο ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Στα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα καταγράφεται η ισχυρή δυναμική των εταιρειών που απαρτίζουν την Ευρώπη Holdings και επιβεβαιώνεται η πεποίθηση όλων μας για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που αυτές συγκεντρώνουν.

»Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι παρά μόνον η αρχή μιας προσπάθειας που έχουμε δεσμευτεί να καταβάλουμε όλοι, τόσο για την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων μας όσο και για τη δημιουργία και διατήρηση αξίας για τους μετόχους που μας στήριξαν έμπρακτα στον πρόσφατο μετασχηματισμό και των οποίων τις προσδοκίες εργαζόμαστε για να επαληθεύσουμε».

Η Ευρώπη Holdings ανοίγει το 2025 με ισχυρή κερδοφορία, ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Ο μετασχηματισμός της σε όμιλο ασφαλιστικών δραστηριοτήτων όχι μόνο αποδίδει καρπούς ήδη από το πρώτο εξάμηνο, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στην εγχώρια αγορά.

