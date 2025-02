Ευρωπαϊκό σχέδιο εκπαίδευσης για την ασφαλέστερη χρήση Φαρμάκων και τον εγγραμματισμό Υγείας

Το καινοτόμο project με τίτλο MedLit υλοποιείται με στόχο την ορθή ενημέρωση και βελτίωση της γνώσης γύρω από την ασφαλή χρήση φαρμάκων και εμβολίων. Για το εγχείρημα συνένωσαν τις δυνάμεις τους το Vaccine Safety Initiative από τη Γερμανία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το GIVMED και το Ινστιτούτο Prolepsis από την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Rzeszow από την Πολωνία.

Αναλυτικά, το project Training for Safer Use of Medication and Improvement of Health Literacy έχει αρχίσει από τον Νοέμβριο προκειμένου να ενισχύσει τον εγγραμματισμό σχετικά με τα φάρμακα, σε ομάδες-στόχους όπως είναι γονείς, ηλικιωμένοι, ασθενείς και φροντιστές. Έμφαση δίνεται στη σωστή χρήση αντιβιοτικών, στην αξία και στην ασφάλεια των εμβολιασμών, στη ψυχική υγεία και στη φαρμακευτική αγωγή, στη σωστή απόρριψη φαρμάκων, στη πρόληψη υπερδοσολογίας, στην αποθήκευση και στη διαχείριση φαρμάκων κ.ά.

Στο πλαίσιο του MedLit πραγματοποιούνται εργαστήρια, σεμινάρια και ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προσδοκία των διοργανωτών είναι να παρέχουν λύσεις για την κάλυψη της μεγάλης ανάγκης εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλούς χρήσης φαρμάκων και εμβολιασμών.

