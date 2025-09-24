29.1 C
Eurolife FFH: Ξεκινά ο 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη διαμεσολάβησης στη Β. Ελλάδα

Newsroom 3

Εκπαίδευση

Η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd., συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή της στην επαγγελματική εξέλιξη των συνεργατών της στη Βόρεια Ελλάδα, με την έναρξη του 3ου κύκλου εκπαίδευσης «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης» στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία ξεκίνησε να υλοποιείται το 2023 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη εκπαιδευτική δράση του είδους της από ασφαλιστική εταιρεία στην περιοχή. Η επανάληψή της για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποδεικνύει τη δέσμευση της Eurolife FFH στη στήριξη των συνεργατών της και ενισχύει ουσιαστικά την επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο νέος κύκλος εκπαίδευσης θα ξεκινήσει στις 26 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του «Advanced Program in Management for Insurance Executives», του εξαιρετικά επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποιεί εδώ και χρόνια η Eurolife FFH σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και το οποίο διανύει πλέον στη Αθήνα τον 14ο κύκλο του. Ένα πρόγραμμα υψηλής εκπαιδευτικής αξίας, με εισηγητές τους αναγνωρισμένους καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο προσφέρει στους συμμετέχοντες σύγχρονα εργαλεία και γνώσεις για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του ασφαλιστικού επαγγέλματος.

Οι εκπαιδεύσεις χωρίζονται σε 4 διαφορετικές ενότητες συνολικής διάρκειας 20 ωρών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε διά ζώσης συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα διήμερο του κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί). Οι δύο πρώτες ενότητες θα υλοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και οι επόμενες δύο τον Νοέμβριο, με το πρόγραμμα να καλύπτει συνολικά τα εξής γνωστικά πεδία:

  • Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων
  • Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
  • Στρατηγικό Management και Πληροφοριακά Συστήματα
  • Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans).

Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ενοτήτων του προγράμματος και πριν την έναρξη της επόμενης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν, εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά, ένα test γνώσεων πολλαπλών απαντήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προγράμματος «Advanced Program in Management for Insurance Executives». Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τον κύκλο εκπαίδευσης θα λάβουν τη σχετική «Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κατά τη διάρκεια ειδικής Τελετής Αποφοίτησης.

Για τη Eurolife FFH, καταλήγει η ανακοίνωση, «αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των συνεργατών της με κάθε τρόπο. Μέσα από τον νέο κύκλο εκπαίδευσης του προγράμματος «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης», που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει στους συνεργάτες της πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα, που ενισχύουν την επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση και εξέλιξη».

