Εθελοντική αιμοδοσία στον ΕΔΟΕΑΠ – Μια πράξη αγάπης και ζωής

Μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς στέλνει ο ΕΔΟΕΑΠ, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Ελπίς». Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Δημητρίου Ρούσσου», στον 1ο όροφο του κτιρίου του Οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού), από τις 10:00 έως τις 14:00.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του ΕΔΟΕΑΠ και έχει ως στόχο να ενισχύσει τη δεξαμενή αίματος του Οργανισμού, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε ασφαλισμένους και συμπολίτες που έχουν ανάγκη από μεταγγίσεις.

- Advertisement -

Όπως τονίζεται στην πρόσκληση προς τους ασφαλισμένους, η αιμοδοσία είναι μια πράξη καρδιάς, μια πράξη αγάπης που χαρίζει ζωή. Η διαδικασία είναι απλή, απολύτως ασφαλής και διαρκεί λίγα μόλις λεπτά, αλλά η αξία της, όπως επισημαίνει ο ΕΔΟΕΑΠ, είναι ανεκτίμητη.

Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους κατά την προσέλευση, ενώ η δράση πραγματοποιείται υπό την ιατρική εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού του Νοσοκομείου «Ελπίς».

- Advertisement -

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ Σταύρος Καπάκος και ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουμπιάς απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους ασφαλισμένους να συμμετάσχουν ενεργά.

Η εθελοντική αιμοδοσία του ΕΔΟΕΑΠ αποτελεί σταθερό θεσμό, που υπενθυμίζει τη σημασία της προσφοράς και της συλλογικής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.