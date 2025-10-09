back to top
14.2 C
Athens
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Εθελοντική αιμοδοσία στον ΕΔΟΕΑΠ – Μια πράξη αγάπης και ζωής

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επαγγελματικά Ταμεία

Μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς στέλνει ο ΕΔΟΕΑΠ, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Ελπίς». Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Δημητρίου Ρούσσου», στον 1ο όροφο του κτιρίου του Οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού), από τις 10:00 έως τις 14:00.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του ΕΔΟΕΑΠ και έχει ως στόχο να ενισχύσει τη δεξαμενή αίματος του Οργανισμού, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε ασφαλισμένους και συμπολίτες που έχουν ανάγκη από μεταγγίσεις.

- Advertisement -

Όπως τονίζεται στην πρόσκληση προς τους ασφαλισμένους, η αιμοδοσία είναι μια πράξη καρδιάς, μια πράξη αγάπης που χαρίζει ζωή. Η διαδικασία είναι απλή, απολύτως ασφαλής και διαρκεί λίγα μόλις λεπτά, αλλά η αξία της, όπως επισημαίνει ο ΕΔΟΕΑΠ, είναι ανεκτίμητη.

Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους κατά την προσέλευση, ενώ η δράση πραγματοποιείται υπό την ιατρική εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού του Νοσοκομείου «Ελπίς».

- Advertisement -

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ Σταύρος Καπάκος και ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουμπιάς απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους ασφαλισμένους να συμμετάσχουν ενεργά.

Η εθελοντική αιμοδοσία του ΕΔΟΕΑΠ αποτελεί σταθερό θεσμό, που υπενθυμίζει τη σημασία της προσφοράς και της συλλογικής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μαζική συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Newsroom 3 -
Για τη διοίκηση, η αιμοδοσία δεν αποτελεί απλώς πράξη ανθρωπιάς, αλλά και βαθιά αξία που καθορίζει την ταυτότητα της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ από την Affidea

Newsroom 3 -
Η Affidea καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή ως το τέλος του έτους, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας με τον Οργανισμό
Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές Σερρών ένωσαν δυνάμεις για τη ζωή

Newsroom 3 -
Οι διαμεσολαβητές του νομού έδωσαν όλοι μαζί το παρών σε εθελοντική αιμοδοσία, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς
Διαβάστε περισσότερα

Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία

Newsroom 3 -
Για σοβαρές ελλείψεις αίματος την περίοδο από μέσα Αυγούστου έως μέσα Σεπτεμβρίου κάνει λόγο η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Το 1ο Cyprus Forum Athens, με συνδιοργάνωση ΣΚΕΕ, έρχεται 14/10 στην Πρεσβεία της Κύπρου

Newsroom 3 -
Η εκδήλωση φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως κόμβος διαλόγου και συνεργασίας για επαγγελματίες και ηγέτες γνώμης των δύο χωρών
Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη – Συστάσεις για εμβολιασμό και πρόληψη ενόψει της περιόδου 2025/2026

Newsroom 3 -
Συνολικά πέρυσι 196 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 86 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη
Διαβάστε περισσότερα

Η επάνοδος της Groupama

Newsroom 3 -
Τη στρατηγική της εταιρείας για επιστροφή στην κερδοφορία εντός διετίας παρουσίασε ο νέος CEO Hassène Feki
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Newsroom 3 -
Στηρίζοντας με συνέπεια τον αγώνα εδώ και 9 χρόνια, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Το 1ο Cyprus Forum Athens, με συνδιοργάνωση ΣΚΕΕ, έρχεται 14/10 στην Πρεσβεία της Κύπρου

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως κόμβος διαλόγου και συνεργασίας για επαγγελματίες και ηγέτες γνώμης των δύο χωρών
Επικαιρότητα

Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία ανάμεσα στα κορυφαία της Ευρώπης

Σύμφωνα με την ψηφοφορία αναγνωστών του Condé Nast Traveller για τα Readers’ Choice Awards 2025
Υγεία

Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη – Συστάσεις για εμβολιασμό και πρόληψη ενόψει της περιόδου 2025/2026

Συνολικά πέρυσι 196 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 86 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη
Επικαιρότητα

Innovate East: Ολοκληρώθηκε ο 1ος Διαγωνισμός Πράσινης και Γαλάζιας Καινοτομίας

Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής έφερε κοντά θεσμικούς φορείς, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, σε μια μοναδική σύμπραξη
Τα Νέα της Αγοράς

Σε δημόσια διαβούλευση η «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη»

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.