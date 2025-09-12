back to top
ERGO Grow Together: Πέντε χρόνια επιβράβευσης της αριστείας και της συνεργασίας

Σε μια εκδήλωση γεμάτη θετική ενέργεια και ενθουσιασμό, η ERGO Ασφαλιστική τίμησε τους ανθρώπους της για τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα και τις υποδειγματικές επαγγελματικές τους συμπεριφορές.

Στο πλαίσιο του ετήσιου Προγράμματος Αναγνώρισης και Επιβράβευσης απονεμήθηκαν συνολικά 15 βραβεία, 8 ατομικά και 7 ομαδικά σε συνολικά 60 εργαζομένους που ξεχώρισαν με το έργο και τη στάση τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Πρόγραμμα Αναγνώρισης και Επιβράβευσης, που φέτος συμπλήρωσε πέντε χρόνια επιτυχημένης πορείας, συνεχίζει να αναδεικνύει την αριστεία και να προβάλλει χαρακτηριστικά και δεξιότητες που λειτουργούν ως πρότυπα για το σύνολο των εργαζομένων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ερρίκος Μοάτσος τόνισε: «Το Πρόγραμμα Αναγνώρισης και Επιβράβευσης δεν είναι απλώς μία ετήσια εκδήλωση. Είναι ο τρόπος μας να υπενθυμίζουμε ότι αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τη συνέπεια, την έμπνευση και τη συνεχή δέσμευση για πρόοδο. Όλα ξεκινούν από το “μαζί” και κάθε διάκριση εδώ δεν τιμά μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και τη διαδρομή που μοιραζόμαστε».

Η διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και υπεύθυνη του προγράμματος Βίκυ Τσιάκα δήλωσε: «Η φετινή εκδήλωση αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του τι σημαίνει στην πράξη για την ERGO το μήνυμα “Grow together”. Η επιτυχία, η συναδελφικότητα, η ανάπτυξη και η διαφορετικότητα είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διέπουν την καθημερινή μας λειτουργία. Οι φετινές βραβεύσεις επιβεβαιώνουν πως, μαζί, μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά προς το μέλλον».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ευχάριστο cocktail γεύμα στους χώρους της εταιρείας, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να απολαύσουν όμορφες στιγμές με τους συναδέλφους τους.

