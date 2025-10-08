Επιφυλάξεις για τον ΕΔΑ ασφαλίστρων υγείας εκφράζει η ΠΕΚΑΠ

«Ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων υγείας (Ε.Δ.Α.) κινδυνεύει να νομιμοποιήσει τις υπερχρεώσεις αντί να προστατεύσει τους ασφαλισμένους» αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων (ΠΕΚΑΠ) σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι «παρακολουθεί με ανησυχία τη θέσπιση του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής (Ε.Δ.Α.) των ασφαλίστρων υγείας και εκφράζει τις σοβαρές επιφυλάξεις της για την προστασία των ασφαλισμένων».

Επιπλέον η ανακοίνωση αναφέρει:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε δεσμευτεί δημόσια για διάλογο με τις καταναλωτικές οργανώσεις. Παρά τις δύο επιστολές που απέστειλε η ΠΕΚΑΠ το προηγούμενο εξάμηνο, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Ο Πρόεδρός μας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Καταναλωτών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ζήτησε μέσω του κ. Χατζηθεοδοσίου συνάντηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Παρά τις διαβεβαιώσεις, η συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Για ακόμη μια φορά, οι ασφαλισμένοι μείνανε εκτός.

Οι άλλοι αποφασίζουν για αυτούς.

Το πρόβλημα δεν είναι νέο. Πριν το 2020, τα δικαστήρια έκριναν όλες τις αυξήσεις ασφαλίστρων ως καταχρηστικές λόγω αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας. Ο δείκτης ΙΟΒΕ που θεσμοθετήθηκε το 2020 ακυρώθηκε δικαστικά το 2025, καθώς δεν τέθηκε ποτέ νόμιμα σε ισχύ. Στο μεταξύ, τα μακροχρόνια συμβόλαια κατέρρευσαν από 711.000 το 2011 σε 278.000 το 2023.

Πάνω από ένα εκατομμύριο ασφαλισμένοι είναι σήμερα απροστάτευτοι.

Ο Ε.Δ.Α. επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος, μετρά το σύμπτωμα, όχι την αιτία. Καταγράφει την αύξηση των δαπανών, αλλά δεν ελέγχει αν είναι δικαιολογημένες. Το πραγματικό πρόβλημα είναι οι συστημικές υπερχρεώσεις των ιδιωτικών νοσοκομείων. Σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των ασφαλιστικών, τα νοσοκομεία χρεώνουν διπλάσια τους ασφαλισμένους από τους μη ασφαλισμένους.

Παρά τις αυξήσεις ασφαλίστρων έως 14% το 2025, οι ασφαλιστικές καταγράφουν ζημιές 50-100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, επειδή οι υπερχρεώσεις αυξάνονται ταχύτερα.

Χωρίς έλεγχο του κόστους στην πηγή, ο Ε.Δ.Α. κινδυνεύει να νομιμοποιήσει τις υπερχρεώσεις αντί να προστατεύσει τους ασφαλισμένους. Οι επικείμενοι κίνδυνοι είναι σοβαροί. Οι ασφαλισμένοι θα αντιμετωπίσουν υπέρογκες αυξήσεις που θα θεωρούνται “νόμιμες” βάσει του Ε.Δ.Α., θα συνεχιστεί η εγκατάλειψη των μακροχρόνιων συμβολαίων, και θα χαθεί η δικαστική προστασία που είχαν μέχρι σήμερα.

Όλο και λιγότεροι νέοι θα ασφαλίζονται ιδιωτικά, επιβαρύνοντας το δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγεία κινδυνεύει να γίνει προνόμιο των λίγων, όχι δικαίωμα των πολλών.

Η ΠΕΚΑΠ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί εκ νέου με αναλυτικές προτάσεις για την ολιστική επίλυση του προβλήματος των υπέρογκων αυξήσεων. Οι προτάσεις μας θα περιλαμβάνουν έλεγχο των χρεώσεων ιδιωτικών νοσοκομείων, υποχρεωτική δημοσίευση τιμολογίων, κυρώσεις για υπερχρεώσεις, προστασία της δικαστικής αρωγής των ασφαλισμένων, και φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα για ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα.

Η λύση δεν είναι η αυθαίρετη αύξηση των ασφαλίστρων. Η λύση είναι ο έλεγχος του κόστους στην πηγή του.