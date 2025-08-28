Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις το Α’ εξάμηνο 2025 καταγράφει Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αρνητική εικόνα για την πορεία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καταγράφει η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος μειώθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφούμενος στις 47,2 μονάδες. Η πτώση αυτή αντανακλά τις αυξανόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από τη μείωση του κύκλου εργασιών, το υψηλό λειτουργικό κόστος, τα προβλήματα ρευστότητας και την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Παράλληλα, ο Δείκτης Προσδοκιών παρουσίασε μικρή κάμψη, υποχωρώντας στις 58,2 μονάδες, στοιχείο που αποτυπώνει το κλίμα αβεβαιότητας και συγκρατημένων προοπτικών για το άμεσο μέλλον.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από την έρευνα είναι αυτή ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος με κυρίαρχες προκλήσεις και περιορισμένα θετικά σημάδια, τα οποία περισσότερο λειτουργούν ως ενδείξεις ανθεκτικότητας παρά ως δείγματα ουσιαστικής αλλαγής τάσης.

Η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη μηχανισμών και εφαρμογή δράσεων στήριξης της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας των ΜμΕ και του ανθρώπινου δυναμικού τους», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Ολόκληρη η έρευνα είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: tinyurl.com/xe7u7pem

Πηγή: banks.com.gr