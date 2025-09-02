back to top
Επέκταση του Προγράμματος Πρόληψης για τον Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας

Η εξέταση HPV DNA εντάσσεται στα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια με αμοιβή 25 ευρώ για τη λήψη δείγματος, καθώς το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην ενίσχυση του Προληπτικού Προγράμματος για τον Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας.

Αναλυτικά, πλέον εντάσσεται η δυνατότητα λήψης δείγματος για HPV DNA test και στα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια. Η αμοιβή για τη λήψη ορίζεται στα 25 ευρώ, όπως ενημέρωσε το Συντονιστικό όργανο της ΠΦΥ τα μέλη, ενώ η ανάλυση πραγματοποιείται από πιστοποιημένα εργαστήρια αναφοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Συντονιστικού Οργάνου Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η νέα ρύθμιση αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες.

