34.7 C
Athens
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Έως 120 δόσεις για «κόκκινα» χρέη προς τον ΕΦΚΑ

Newsroom 3

Κοινωνική Ασφάλιση

Σχέδιο αλλαγών με περισσότερες δόσεις στους οφειλέτες του ΕΦΚΑ, ταυτόχρονα με την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες που θα συμβάλουν στην αποπληρωμή των χρεών, επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Στο σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών αναμένεται να συμβάλουν ως το τέλος του έτους οι ιδιωτικές εταιρείες ή η εταιρεία που θα επιλεγεί μέσα στον Σεπτέμβριο από τον διεθνή διαγωνισμό, ώστε να στηριχτεί η ενίσχυση της εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες αγγίζουν τα 50 δισ. ευρώ. Το νέο σχήμα θα προβλέπει τη σύμπραξη με ιδιώτες συμβούλους ή κοινοπραξίες εταιρειών, που θα έχουν ρόλο υποστηρικτικό προς τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με αρμοδιότητα την πρόταση στοχευμένων, εξατομικευμένων ρυθμίσεων χρεών ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη.

Παράλληλα τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας προχωρούν στην αύξηση των δόσεων για οφειλές που δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και για τις οποίες σήμερα η μοναδική διαθέσιμη επιλογή σταδιακής αποπληρωμής είναι η πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων, η οποία δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της πλειονότητας των ελεύθερων επαγγελματιών. Γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η ενεργοποίηση νέας ρύθμισης με περισσότερες δόσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αφορά 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ μέχρι 10.000 ευρώ, για τις οποίες συζητείται η αποπληρωμή της οφειλής σε 48 ως 72 δόσεις, καθώς και η επανενεργοποίηση των 120 δόσεων. Το μέτρο ενδέχεται να συνδυαστεί με περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοιχτό ως ενδεχόμενο.

