Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής παιδείας στην Ευρώπη: Οι συστάσεις της Insurance Europe

Newsroom 3

Διεθνείς Ειδήσεις

Η Insurance Europe, ο κορυφαίος ευρωπαϊκός οργανισμός ασφαλιστικών εταιρειών, παρουσίασε πρόσφατα μια σειρά προτάσεων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος των προτάσεων είναι η βελτίωση της χρηματοοικονομικής παιδείας των πολιτών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αύξηση της εμπιστοσύνης στην ασφαλιστική αγορά.

Το έγγραφο της Insurance Europe υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ορατότητα των υπαρχόντων προγραμμάτων εκπαίδευσης και για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Παράλληλα, επισημαίνεται η σημασία αξιοποίησης των ήδη λειτουργούντων εργαλείων και πρωτοβουλιών, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη προσπαθειών και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα.

Πώς η εκπαίδευση των πολιτών μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές τις προτάσεις, καθώς η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής εκπαίδευσης μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών στην αγορά, να βελτιώσει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη προς τις ασφαλιστικές εταιρείες και να ενισχύσει την επαγγελματική κατάρτιση των διαμεσολαβητών και του προσωπικού των εταιρειών.

Με αυτό τον τρόπο, οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ οι εταιρείες θα επωφελούνται από την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία που δημιουργείται μέσω της εκπαίδευσης.

Το πλήρες έγγραφο θέσης της Insurance Europe είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο.

