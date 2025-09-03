Εκδήλωση του ΕΕΑ με συμμετοχή αντιπροσωπείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εκπροσώπων κλάδων

Θέματα επιχειρηματικότητας και οικονομίας, ενόψει και της ΔΕΘ, βρέθηκαν στην ατζέντα της ενημερωτικής εκδήλωσης μεταξύ αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, και εκπροσώπων σημαντικών επαγγελματικών κλάδων που είναι μέλη του ΕΕΑ, η οποία διεξήχθη στα γραφεία του Επιμελητηρίου την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ενημέρωσε τον Σωκράτη Φάμελλο για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Μεταξύ αυτών ήταν το μείζον πρόβλημα των οφειλών των επιχειρήσεων, το στεγαστικό ζήτημα και οι συνέπειες που έχει στο επιχειρείν, η ακρίβεια, οι τραπεζικές πρακτικές που πλήττουν τις ΜμΕ, και το ενεργειακό, που απογειώνει το λειτουργικό κόστος μίας επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΑ, πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων ανέδειξαν ζητήματα που απασχολούν την αγορά αλλά και τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατέθεσαν τις αγωνίες και τις προτάσεις τους και ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την κατάσταση στην πραγματική οικονομία.

Στην τοποθέτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος ευχαρίστησε για την ενημέρωση τα μέλη του ΕΕΑ, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πολιτική που εφαρμόζει απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου σημειώνει:

«Με χαρά αποδέχθηκα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, καθώς θεωρώ πολύ σημαντικό τον διάλογο μεταξύ των ανθρώπων της αγοράς και των πολιτικών κομμάτων. Εμείς ως ΕΕΑ είμαστε ανοικτοί στην ανταλλαγή απόψεων με κάθε φορέα, καθώς στόχος μας είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με αιχμή του δόρατος τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δίνουν καθημερινά έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης. Χωρίς κομματικές παρωπίδες, χωρίς ιδιοτελή κίνητρα, εργαζόμαστε αποκλειστικά για την ενίσχυση του επιχειρείν και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα μας, προς όφελος όλης της ελληνικής κοινωνίας».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχαν στην εκδήλωση ο Νίκος Παππάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μέλος της ΠΓ του κόμματος, ο Χάρης Μαμουλάκης, τομεάρχης Οικονομίας και βουλευτής Ηρακλείου, ο Στέργιος Καλπάκης, γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας της ΚΕ, και ο Νίκος Νυφούδης, πρώην βουλευτής και σύμβουλος του κ. Φάμελλου σε θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.