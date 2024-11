Έκθεση φωτογραφίας “Frames Impression Emotions” του Τ. Παγώνη

Τα εγκαίνια της ενδιαφέρουσας έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο “Frames Impression Emotions” του Τάσσου Παγώνη θα πραγματοποιηθούν στην Gallery Art Space.

Η ημέρα διεξαγωγής της έκθεσης είναι η 12η Δεκεμβρίου 2025 με ώρα προσέλευσης στις 19.00.

Πρόκειται για έκθεση που θα φιλοξενήσει τις καλλιτεχνικές εμπνεύσεις ενός διακεκριμένου στελέχους της Ασφαλιστικής Αγοράς, του κ. Τάσσου Παγώνη.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους Φίλους της Μέριμνας.

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη: 17.00-21.00

Πέμπτη & Παρασκευή 12.00-20.00

Σάββατο: 11.00 – 15.00

Το who is who

Πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα Αναλυτή Συστημάτων και Άδεια Αναλογιστού ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Είναι Πρόεδρος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (Motor Insurers’ Bureau) της Ελλάδος.

Έχει μακρά και συνεχή επαγγελματική απασχόληση στην ασφαλιστική αγορά σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στο διάστημα 2004 έως 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και λειτουργήσει ολοκληρωμένα συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης ασφαλιστικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων την πρωτοποριακή δραστηριότητα στο Bancassurance της XiosBank / Tράπεζας Πειραιώς.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Αναλογιστών, μέλος της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέλος της Επιτροπής Ζωής της ΕΑΕΕ, και μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων καθώς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών.