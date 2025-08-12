Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας. Για ένα ακόμη καλοκαίρι, εκατοντάδες ασθενείς με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις αίματος.

Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν σε αναβολές μεταγγίσεων ή σε υπομεταγγίσεις, καθώς τα ψυγεία των αιμοδοσιών αδειάζουν. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει δραματικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής χιλιάδων ασθενών, οι οποίοι εξαρτώνται από τις μεταγγίσεις για να μπορέσουν να ζήσουν. Η τακτική μετάγγιση αίματος είναι η βασική θεραπεία για τις παθήσεις αυτές και οι καθυστερήσεις ή οι μειώσεις στην ποσότητα του αίματος που λαμβάνουν οδηγούν σε επιπλοκές, επιβαρύνοντας την υγεία τους.

Η μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξαιτίας των διακοπών και των αδειών, καθώς και η επιβάρυνση από τις υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων αίματος στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες σε αίμα αυξάνονται σημαντικά την ίδια περίοδο, λόγω της αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων και των επειγόντων περιστατικών γενικότερα.

«Με ιδιαίτερη ανησυχία αναμένουμε ότι το επόμενο διάστημα το πρόβλημα της έλλειψης αίματος θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, αφού κάθε χρόνο, από τις 15 Αυγούστου έως τις 10-15 Σεπτεμβρίου, περνάμε τη δυσκολότερη περίοδο όσον αφορά τα αποθέματα αίματος στα νοσοκομεία», σημειώνει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας.

