Εκδήλωση ΕΕΑ: Κορυφαίοι φοροτεχνικοί αναλύουν τα μέτρα της ΔΕΘ, παρουσία Μαύρου και Πελαγίδη – Δείτε το live

Στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18.30, τέσσερις κορυφαίοι φοροτεχνικοί θα αναλύσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, φωτίζοντας κάθε λεπτομέρεια.

Επιπλέον, ο Δημήτρης Μαύρος, Γενικός Διευθυντής της MRB Hellas AE, θα παρουσιάσει τη μεγάλη έρευνα που διενήργησε η εταιρεία για λογαριασμό του ΕΕΑ.

Τέλος, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης θα τοποθετηθεί για θέματα οικονομίας και θα απαντήσει σε ερωτήματα των μελών του ΔΣ.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση του ΕΕΑ σε live streaming: