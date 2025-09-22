back to top
Εκδήλωση ΕΕΑ: Κορυφαίοι φοροτεχνικοί αναλύουν τα μέτρα της ΔΕΘ, παρουσία Μαύρου και Πελαγίδη – Δείτε το live

Στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18.30, τέσσερις κορυφαίοι φοροτεχνικοί θα αναλύσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, φωτίζοντας κάθε λεπτομέρεια.

Επιπλέον, ο Δημήτρης Μαύρος, Γενικός Διευθυντής της MRB Hellas AE, θα παρουσιάσει τη μεγάλη έρευνα που διενήργησε η εταιρεία για λογαριασμό του ΕΕΑ.

Τέλος, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης θα τοποθετηθεί για θέματα οικονομίας και θα απαντήσει σε ερωτήματα των μελών του ΔΣ.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση του ΕΕΑ σε live streaming:

Αντιπροσωπεία του ΕΕΑ επισκέφθηκε τη ΓΑΔΑ για θέματα ενίσχυσης της ασφάλειας

Newsroom 3 -
Ο Γ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε ότι η έξαρση της παραβατικότητας, που πιθανώς οφείλεται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, λειτουργεί ανασταλτικά για την αγορά
Η Στέλλα Ζουλινάκη και ο Αντώνης Δουνδουλάκης φώτισαν την Ημέρα του Ασφαλιστή στο «Μελίνα»

Newsroom 3 -
Οι διοργανωτές κρατούν «τη δύναμη της ομάδας, την αξία της συναδελφικότητας και το χαμόγελο όσων ήταν εκεί», γιατί «όταν μοιράζεσαι το όραμα, το ταξίδι γίνεται πάντα πιο φωτεινό»
Μια διαφορετική γιορτή για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή στο «Μελίνα»

Newsroom 3 -
Την εκδήλωση (17/9) συνδιοργανώνουν οι Στ. Ζουλινάκη και Αντ. Δουνδουλάκης με την υποστήριξη των Feel Safe Insurance Agents και Brokers Union
Το μήνυμα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Αυστηρότερη εποπτεία και εφαρμογή κανόνων

Newsroom 3 -
Στην ομιλία του έκανε επίσης λόγο για «εξωφρενικές» αυξήσεις, που πλήττουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα
Ο Πάνορμος τίμησε την Ημέρα του Ασφαλιστή με κοινωνικό έργο και συλλογικότητα

Newsroom 3 -
«Με την ευχή όλων, η γιορτή αυτή –φορτισμένη με έντονο συμβολισμό– να μας εμπνέει με τη Σοφία του επαγγέλματός μας»
ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Νέα εποχή σηματοδοτεί το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο

Newsroom 3 -
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική «θωρακίζει τον ρόλο της ως αξιόπιστος και δυναμικός φορέας στον ασφαλιστικό κλάδο»
NP Ασφαλιστική: Σεμινάρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τομέα Β΄ 2025

Newsroom 3 -
Τα σεμινάρια θα διενεργηθούν 8-23/10 με θέμα: «Βασικοί φορείς της ασφαλιστικής αγοράς και ασφαλιστική απάτη»
Το αίτημα των παραγωγικών φορέων είναι σαφές: Η ασφάλιση πρέπει να αποτελεί εργαλείο ανθεκτικότητας – όχι μηχανισμό αποκλεισμού

Newsroom 3 -
Μετά τις καταστροφές στη Θεσσαλία, εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη ο μηχανισμός προστασίας καθίσταται απρόσιτος ή απλώς ανύπαρκτος
Ολομέλεια Ιατρικών Συλλόγων στη Ρόδο για τη νησιωτικότητα και την υγειονομική κάλυψη

Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι, ενώ η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ιατρών αναλογικά στην Ευρώπη, παρατηρείται έντονη ανισοκατανομή
Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Νέες θεραπευτικές στρατηγικές για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο με χαμηλή έκφραση HER2 αλλάζουν τα δεδομένα για χιλιάδες γυναίκες
