ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Οι Ασφαλίσεις Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού συνιστούν έναν εκ των πλέον ανερχόμενων τομέων ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. Σε αυτό έχει συμβάλει ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζει η τεχνολογία στην απόδοση και στο αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, αλλά και στην αντίστοιχη απόδοση και στο συνολικό αποτέλεσμα μιας σύγχρονης οικονομίας έντασης τεχνολογίας.

Η επέλευση κινδύνων σχετικών με βλάβες μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διακυβεύει την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, διακινδυνεύει τις επιδόσεις τους και επηρεάζει την «εικόνα» τους έναντι των πελατών, αλλά και των υποχρεώσεών τους, όπως επί παραδείγματι αυτές μπορεί να πηγάζουν από συμβόλαια έγκαιρης παράδοσης, προδιαγραφών ποιότητας προϊόντων κ.ο.κ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, προς περαιτέρω βελτίωση και εξειδίκευση της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, Τρίτη και Πέμπτη, 7 και 9 Οκτωβρίου 2025, 16:00-19:20.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Διονύσιος Μάτσας, επικεφαλής της Διεύθυνσης Underwriting και Ζημιών του Κλάδου Τεχνικών Έργων της Εταιρείας HDI Global, Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με εξειδικευμένες διδακτορικές σπουδές.

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γνωρίζει ταχεία άνοδο και τα αντικείμενά του εμφανίζουν ευρείες εφαρμογές, αφού ενδιαφέρουν πολύ τις σύγχρονες επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες επαγγελματίες, ομοίως.

Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και Αίτηση Εγγραφής θα βρείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΙΑΣ, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, eiasinfo@eias.gr, 210 9219660/684.

 

