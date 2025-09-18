back to top
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδυτικών Προϊόντων – Unit Linked

Newsroom 3

Εκπαίδευση

Η οικονομική αβεβαιότητα αποτελεί στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Η προηγηθείσα πολυετής οικονομική κρίση, η πανδημία που την ακολούθησε, οι αναταράξεις που προέκυψαν μεταξύ παγκόσμιας παραγωγής και ζήτησης αγαθών, αλλά και οι συρράξεις στα «μέτωπα» Ρωσίας, Ουκρανίας, Ισραήλ και Παλαιστίνης διακυβεύουν τις ισορροπίες, μεταξύ άλλων, στις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων, χρήματος και κεφαλαίου.

Οι διεθνείς αναταράξεις δεν αφήνουν αλώβητη την ελληνική οικονομία. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια συνιστούν φαινόμενα που επηρεάζουν όλους, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδυτικών Προϊόντων – Unit Linked του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, Τρίτη 23 και Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, 16:00-19:20, αναλύει το διεθνές και ελληνικό οικονομικό περιβάλλον και περιγράφει σύγχρονα οικονομικά, ασφαλιστικά, αποταμιευτικά και επενδυτικά εργαλεία και προϊόντα που προστατεύουν με επάρκεια τους πελάτες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έναντι των αναταράξεων που παρατηρούνται στην παγκόσμια οικονομία και των επακόλουθων κινδύνων που τους απειλούν.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Στέλιος Στυλιανίδης, οικονομολόγος, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, με υπερεικοσαετή εμπειρία και εξειδίκευση επί θεμάτων οικονομικής ανάλυσης, επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων.

Το ΕΙΑΣ προτείνει την παρακολούθηση του Σεμιναρίου από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους της αγοράς, διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές από κοινού, καθώς προσθέτει περιεκτική τεχνογνωσία, ασφαλιστική και χρηματοοικονομική, σε τομείς που προάγουν την απόδοση της εργασίας τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους.

Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και Αίτηση Εγγραφής θα βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΙΑΣ, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου: eiasinfo@eias.gr, 210 9219660/684.

