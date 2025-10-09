Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη – Συστάσεις για εμβολιασμό και πρόληψη ενόψει της περιόδου 2025/2026

Με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία του πληθυσμού και των υγειονομικών δομών ενόψει της νέας περιόδου εποχικής γρίπης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με επικαιροποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων. Η εγκύκλιος βασίζεται στην ετήσια έκθεση του ΕΟΔΥ και περιλαμβάνει συστάσεις για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Η γρίπη είναι μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως σοβαρή νόσο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης στην Ελλάδα κορυφώνεται συνήθως μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, προκαλώντας επιβάρυνση στο σύστημα υγείας και στην κοινωνική λειτουργία.

Επιδημιολογικά δεδομένα της περιόδου 2024/2025

Κατά την περσινή περίοδο εποχικής γρίπης (εβδομάδες 40/2024 έως 35/2025), κυκλοφόρησαν στην κοινότητα και οι δύο τύποι του ιού, Α και Β, με υπεροχή του τύπου Α. Ανιχνεύθηκαν οι υπότυποι Α(Η1)pdm09 και Α(Η3), ενώ από τα μέσα Φεβρουαρίου επικράτησε ο τύπος Β. Συνολικά, 196 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ καταγράφηκαν 86 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Η πλειονότητα των σοβαρών περιστατικών αφορούσε άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί, παρότι ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

