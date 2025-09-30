back to top
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το webinar για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Εκπαίδευση

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 το διαδικτυακό σεμινάριο της ΕΑΔΕ με θέμα: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στην Πράξη – Νομοθεσία, Υποχρεώσεις & Ψηφιακά Εργαλεία για Επιχειρήσεις του Ασφαλιστικού Τομέα», που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την EPSILON NET.

Κατά τη διάρκειά του, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ από τις 3 Νοεμβρίου 2025, ενώ δόθηκαν πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Το Webinar παρακολούθησαν σταθερά περισσότεροι των 100 Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, Μέλη των Σωματείων της ΕΑΔΕ αλλά και Συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους έλυσαν απορίες και είναι περισσότερο θωρακισμένοι εν όψει αυτής της νέας προσαρμογής στην οποία καλείται να ανταποκριθεί ο Κλάδος.

Η ΕΑΔΕ, με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την σταθερή της δέσμευση να υποστηρίζει έμπρακτα τα Μέλη της αλλά και τους Συναδέλφους που το επιθυμούν, παρέχοντας συνεχή επιμόρφωση και αξιόπιστη πληροφόρηση για την κάθε θεσμική ή και τεχνολογική αλλαγή.

