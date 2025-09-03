Δράση στα Δημοτικά Ιατρεία της Αθήνας για τα δελτία υγείας μαθητή

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας, διοργανώνει δράση για τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

Το ΑΔΥΜ αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Παράλληλα, λειτουργεί ως ιατρικό πιστοποιητικό που συνοδεύει την πορεία φοίτησης των μαθητών και μαθητριών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συμβάλλοντας στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση θεμάτων υγείας.

- Advertisement -



Η δράση θα υλοποιηθεί στα Δημοτικά Ιατρεία που διαθέτουν παιδίατρο, οφθαλμίατρο και καρδιολόγο, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και υπεύθυνη συμπλήρωση του εντύπου.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Δήμος Αθηναίων δηλώνει πως ενισχύει την προσπάθεια των οικογενειών για ομαλή και ασφαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη και στην υγεία των παιδιών.



Το πρόγραμμα της δράσης και τα Δημοτικά Ιατρεία που συμμετέχουν: