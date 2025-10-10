back to top
22.6 C
Athens
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Δράσεις ενημέρωσης του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στη Δ. Ελλάδα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Ελλάδα οι ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και βιωματικής εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με την υποστήριξη του Ομίλου AKTOR.

Συγκεκριμένα, στον απόηχο της παράδοσης του νέου Αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου από τον Όμιλο AKTOR, υλοποιήθηκαν δράσεις για την Οδική Ασφάλεια σε Γαστούνη και Κάτω Αχαΐα την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, αντίστοιχα, οι οποίες προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των πολιτών.

- Advertisement -

Άνθρωποι όλων των ηλικιών είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες με τη χρήση του ειδικού εξοπλισμού του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», που επιτρέπει την ασφαλή εμπειρία των κινδύνων στο δρόμο και αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, όπως:

  • Προσομοιωτής ανατροπής οχήματος: δείχνει τις επιπτώσεις μιας ανατροπής και τη σωτήρια λειτουργία της ζώνης ασφαλείας, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τη σημασία της χρήσης της σε κάθε μετακίνηση.
  • Προσομοιωτής πρόσκρουσης: επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βιώσουν με ασφάλεια τη δύναμη μιας σύγκρουσης ακόμη και σε χαμηλή ταχύτητα, αποδεικνύοντας πόσο κρίσιμη είναι η σωστή πρόσδεση και η πρόληψη.
  • Γυαλιά προσομοίωσης μέθης και κόπωσης: αποτυπώνουν με ρεαλιστικό τρόπο την αλλοίωση της κρίσης και του χρόνου αντίδρασης υπό την επήρεια αλκοόλ ή κόπωσης, ενισχύοντας την κατανόηση του κινδύνου της οδήγησης σε τέτοιες συνθήκες.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν ενημερωτικό υλικό και συνομίλησαν με τα στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. για ζητήματα πρόληψης και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

- Advertisement -

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Ομίλου AKTOR με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών όλων των ηλικιών σε ζητήματα ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς και πρόληψης τροχαίων δυστυχημάτων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος δράσεων για την Οδική Ασφάλεια που υλοποιείται σε Δήμους της Δυτικής Ελλάδας.

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, δήλωσε σχετικά: «Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γαστούνη και στην Κάτω Αχαΐα σηματοδοτούν την απαρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας του Ινστιτούτου μας με τον Όμιλο AKTOR, με κοινό στόχο μας την καλλιέργεια παιδείας Οδικής Ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά εργαλεία που ευαισθητοποιούν και παρακινούν για υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο δρόμο, δίνουμε σε πολίτες όλων των ηλικιών τη δυνατότητα να αντιληφθούν στην πράξη πόσο πολύτιμη είναι η πρόληψη. Η Οδική Ασφάλεια μας αφορά όλους, χτίζεται μέσα από την παιδεία και την ενημέρωση και αντανακλάται σε κάθε οικογένεια, κάθε κοινότητα, με σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή που πρέπει να προστατεύεται».

Ο Όμιλος AKTOR, ο οποίος συμμετέχει τόσο στην εταιρεία παραχώρησης Ολυμπία Οδός όσο και στην κατασκευαστική κοινοπραξία του ομώνυμου αυτοκινητοδρόμου, παρέδωσε τον Αύγουστο του 2025 το τμήμα Καραίικα – Γαστούνη του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου – Πύργου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Νέο podcast: «Και Αν Συμβεί… στο δρόμο; Να οδηγείς με παιδεία και σεβασμό στη ζωή» με τον Θ. Χούντρα

Newsroom 3 -
«Στον δρόμο δεν υπάρχει "δε θα συμβεί σε μένα". Υπάρχει μόνο προετοιμασία, παιδεία και σεβασμός στη ζωή» - Δείτε το επεισόδιο
Διαβάστε περισσότερα

Νέα σεζόν για το podcast «Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο;» με τον Θ. Χούντρα – Οδηγούμε με παιδεία και σεβασμό στη ζωή

Newsroom 3 -
Η δεύτερη σεζόν του «Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο;» αναμένεται να εστιάσει σε θέματα οδικής παιδείας, σύγχρονες πρακτικές ασφάλειας και εμπειρίες ειδικών
Διαβάστε περισσότερα

Ειδική εξόρμηση της τροχαίας για τον νέο ΚΟΚ – Άνω των 14.000 ελέγχων στην Αττική

Newsroom 3 -
Η εντατικοποίηση των ελέγχων αποκτά ειδική σημασία για τον ασφαλιστικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο κουδούνι με προτεραιότητα την Οδική Ασφάλεια – Το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» δίπλα στους μαθητές σε κάθε τους βήμα

Newsroom 3 -
Το Ινστιτούτο βρίσκεται και φέτος δίπλα σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και οδηγούς, με πλήθος δράσεων για μικρούς και μεγάλους
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ανασφάλιστα: Μια νίκη για την Πολιτεία, την κοινωνία αλλά και το ΕΕΑ!

Newsroom 3 -
H πολιτική βούληση, η θεσμική επιμονή και η κοινωνική ευαισθησία μπορούν να αλλάξουν τις πραγματικότητες που μας απειλούν για χρόνια
Διαβάστε περισσότερα

Χρυσό βραβείο Content Marketing στην Εθνική Ασφαλιστική, για ενέργεια με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

Newsroom 3 -
Η διάκριση «Best Use of Content Marketing for Lead Generation» αφορά την ενέργεια «Αγκαλιάζουμε τη ζωή. Δίπλα σου, για να μπορείς να συνεχίζεις®»
Διαβάστε περισσότερα

243.899 τα ανασφάλιστα, επίκειται νέος μηχανισμός

Newsroom 3 -
Κάτι φαίνεται να αλλάζει σήμερα, μετά τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων...
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΑΔΕ παρουσιάζει το νέο της λογότυπο και καμπάνια για την αξία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Newsroom 3 -
Στόχος της καμπάνιας, να ενισχύσει τη θετική στάση του κοινού απέναντι στον επαγγελματία και στον θεσμό που η Ένωση εκπροσωπεί
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Ανασφάλιστα: Μια νίκη για την Πολιτεία, την κοινωνία αλλά και το ΕΕΑ!

H πολιτική βούληση, η θεσμική επιμονή και η κοινωνική ευαισθησία μπορούν να αλλάξουν τις πραγματικότητες που μας απειλούν για χρόνια
Εκδηλώσεις

Χρυσό βραβείο Content Marketing στην Εθνική Ασφαλιστική, για ενέργεια με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

Η διάκριση «Best Use of Content Marketing for Lead Generation» αφορά την ενέργεια «Αγκαλιάζουμε τη ζωή. Δίπλα σου, για να μπορείς να συνεχίζεις®»
Τα Νέα της Αγοράς

243.899 τα ανασφάλιστα, επίκειται νέος μηχανισμός

Κάτι φαίνεται να αλλάζει σήμερα, μετά τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων...
Θεσμικοί φορείς

Η ΕΑΔΕ παρουσιάζει το νέο της λογότυπο και καμπάνια για την αξία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Στόχος της καμπάνιας, να ενισχύσει τη θετική στάση του κοινού απέναντι στον επαγγελματία και στον θεσμό που η Ένωση εκπροσωπεί
Cyber

Συμφωνία ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής και ΒΟC για την υιοθέτηση λογισμικού BPM

Η αξιοποίηση του λογισμικού αποσκοπεί σε βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.