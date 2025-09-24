29.1 C
Διψήφια αύξηση εσόδων η Atradius Hellas – Πάνω από 8 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις

Μια ακόμη περίοδο θετικών επιδόσεων έκλεισε η εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων Atradius Hellas, με τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2025 να καταγράφονται αυξημένα άνω του 17% σε ετήσια βάση.

Στο ίδιο διάστημα, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις υπερέβησαν τα 8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο υψηλότερη του 25% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2024, με την εταιρεία να στηρίζει εμπράκτως όσους επιχειρηματίες ενεργοποίησαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους προκειμένου να καλύψουν συναλλαγές με αφερέγγυους πελάτες.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Atradius Hellas Γεράσιμο Τζέη, «σε μία εποχή διογκούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, μετά και την επιβολή των αμερικανικών δασμών, αλλά και την εντεινόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, όπως εξάλλου και του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, οι ασφαλίσεις πιστώσεων αναδεικνύονται σε ένα άκρως χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

»Η επιμονή, εξάλλου, του υψηλού πληθωρισμού διεθνώς, όπως και το υψηλό κόστος ενέργειας που πλήττει οικονομικά την επιχειρηματική κοινότητα, κυρίως του βιομηχανικού τομέα, καθώς και οι ανεμικές επιδόσεις που παρουσιάζει για τέταρτη συνεχή χρονιά η γερμανική αγορά, επιδρώντας καθοριστικά στη συνολική ανάπτυξη της ευρωπαικής οικονομίας, επιβαρύνουν τα προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές, οδηγώντας όλο και περισσότερους επιχειρηματίες στο να ασφαλίσουν τις πιστώσεις τους».

Ο κ. Γεράσιμος Τζέης, συμπλήρωσε, τέλος, ότι «οι ασφαλίσεις πιστώσεων, συνδυαζόμενες με συμπληρωματικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δημιουργούν ένα ισχυρό πέπλο προστασίας των εταιρειών, ιδιαίτερα όσων αναπτύσσονται με οδηγό την εξωστρέφεια».

