Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ: Παρεμβάσεις για τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα

Αυστηρές κυρώσεις για παραβατικές πρακτικές ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ για υπερχρεώσεις από συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, σύμφωνα με την διοικήτρια του Οργανισμού.

Σε δηλώσεις της σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θ. Καρποδίνη προειδοποίησε για κυρώσεις σχετικά με τις καταγγελίες στα διαγνωστικά κέντρα, ενώ η ίδια αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων και στο νέο σύστημα ελέγχου για τη διαφθορά.

Συγκεκριμένα, σε αυστηρές δηλώσεις προχώρησε η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, αναφορικά με τις νέες καταγγελίες για επιπλέον χρεώσεις από συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα. Όπως τόνισε στην εκπομπή UPDATE του ΕΡΤNews, «ο ασθενής πληρώνει μόνο τη συμμετοχή του, η οποία αναγράφεται στο παραπεμπτικό – οποιαδήποτε άλλη χρέωση είναι παράνομη». Ο Οργανισμός έχει ήδη αρχίσει ελέγχους και επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις, με πρόστιμα και καταγγελία συμβάσεων σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης παραβατικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αξονική στεφανιογραφία, όπου παρατηρήθηκαν φαινόμενα παραπλάνησης ασθενών για επιπλέον λήψεις και εξετάσεις. Η διοικήτρια κάλεσε τους ασφαλισμένους να εμπιστεύονται τον θεράποντα ιατρό τους και να μην αποδέχονται πρόσθετες χρεώσεις από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

