Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Διεθνής συμμαχία: Η Mega Brokers με τον Όμιλο Unilink

Ο Όμιλος Unilink, που ανήκει στη διεθνή fintech ηγέτιδα Acrisure και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα την εξαγορά της Mega Brokers, της μεγαλύτερης εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία μιας ηγετικής δύναμης στην αγορά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Unilink εξυπηρετεί 10,3 εκατομμύρια πελάτες και συνεργάζεται με 16.500 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ανήκει στην παγκόσμια εταιρεία fintech Acrisure και δραστηριοποιείται σε εννέα χώρες: Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, Σλοβενία και πλέον στην Ελλάδα.

Η Unilink απέκτησε τις μετοχές της Mega Brokers και η οικογένεια Χατζηθεοδοσίου απέκτησε
μετοχές στην Acrisure, μητρική εταιρεία της Unilink στις ΗΠΑ. Ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου
παραμένει Διευθύνων Σύμβουλος της Mega Brokers και ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου παραμένει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – και οι δύο θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας στη νέα αυτή φάση.

Επιπλέον, ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου αναλαμβάνει νέο περιφερειακό ρόλο ως Chief Growth Officer της Acrisure για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ηγούμενος πρωτοβουλιών ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Igor Rusinowski, CEO του Ομίλου Unilink, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε θερμά τον Τάσο και ολόκληρη την ομάδα της Mega Brokers στην οικογένεια της Unilink. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και φιλοδοξίες. Μαζί, θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας, την καινοτόμο τεχνολογία και τη διεθνή δυναμική της Acrisure σε ασφαλίσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, αντασφάλιση, λύσεις MGA, πρόσβαση στην αγορά του Λονδίνου και πολλά ακόμη. Το μέλλον ξεκινά σήμερα, με μια εξαιρετική συνεργασία μπροστά μας!».

Από την πλευρά του, ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος Mega Brokers & Chief Growth Officer της Acrisure για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, είπε: «Σήμερα είναι ένα ιστορικό ορόσημο. Με την Acrisure και την Unilink, η Mega Brokers κάνει ένα τολμηρό βήμα στη διεθνή σκηνή – παραμένοντας πιστή στις αξίες της: ακεραιότητα, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμό και συνεχή ανάπτυξη. Αυτή η συνεργασία ξεκλειδώνει εξαιρετικές δυνατότητες για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας στην Ελλάδα. Είμαι περήφανος που ηγούμαι αυτής της μεταμόρφωσης και γεμάτος ενέργεια για το μέλλον. Ανυπομονώ να συναντήσω και να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μας σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μια νέα εποχή μόλις ξεκίνησε!»

Ο Πρόεδρος της Mega Brokers Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου επισήμανε: «Είναι μια στιγμή συγκίνησης και υπερηφάνειας. Από ένα μικρό γραφείο, έως την ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά και τώρα την ένταξη σε μια παγκόσμια δύναμη – όλα είναι αποτέλεσμα αδιάκοπου πάθους, ενότητας και πίστης. Η Mega Brokers ήταν πάντα οι άνθρωποί της, το όραμα και οι συνεργασίες. Σήμερα ξεκινά ένα νέο διεθνές κεφάλαιο, γεμάτο παγκόσμιες προοπτικές, σταθερό σκοπό και μια κληρονομιά που συνεχίζει να εξελίσσεται. Το ταξίδι συνεχίζεται – πιο ισχυρό από ποτέ!»

Η Mega Brokers εξειδικεύεται στη λιανική ασφαλιστική διαμεσολάβηση, εστιάζοντας στην αξία για τους συνεργάτες και τους πελάτες, ενισχυμένη μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία στο marketing.

Η Acrisure είναι ένας παγκόσμιος fintech ηγέτης, που ενδυναμώνει εκατομμύρια φιλόδοξες
επιχειρήσεις και ιδιώτες με τις κατάλληλες λύσεις για να προχωρήσουν δυναμικά προς το μέλλον. Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με κορυφαία ανθρώπινη υποστήριξη, συνδέει τους πελάτες της με εξατομικευμένες λύσεις στους τομείς των ασφαλειών, αντασφάλισης, μισθοδοσίας, παροχών, κυβερνοασφάλειας, υπηρεσιών ακινήτων και πέρα από αυτά. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, η Acrisure αύξησε τα έσοδά της από 38 εκατομμύρια σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια και απασχολεί πάνω από 19.000 εργαζομένους σε 24 χώρες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Λένε πως «τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις» — όμως η ασφαλιστική αγορά μόλις απέκτησε τη δική της, και μάλιστα μεγατόνων!
Οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος και σεμινάρια προετοιμασίας προσφέρει στους υποψηφίους η MEGA Brokers
Με θέα το ηλιοβασίλεμα σε μια καλοκαιρινή γιορτή με φόντο τον Σαρωνικό η εταιρεία ευχαρίστησε τους ανθρώπους της για τα εξαιρετικά αποτελέσματα
Στην δωρεά 30 τηλεοράσεων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Αθηναίων προχώρησε η MEGA Brokers
Δείτε τη νέα καμπάνια της ένωσης για την επαγγελματική ασφάλιση
Σήμερα, 8 Αυγούστου, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, μια ημέρα αφιερωμένη στα αγαπημένα μας ζώα, που συχνά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας. Η περίπτωση...
Η ΔΥΝΑΜΙΣ συνιστά πριν το ταξίδι μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο, καθώς μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα και να σώσουν ζωές
Εκπαιδεύοντας το δυναμικό της στην ενσυναίσθηση και κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, η Υδρογειος ενισχύει την απόδοση σε διεθνές περιβάλλον
