Διαθέσιμη και προσιτή ασφάλιση: Η οπτική της GFIA

Του Stephen Frank, προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Ενώσεων (GFIA), προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Καναδικής Ένωσης Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας (CLHIA)

Σε όλο τον κόσμο, οι ανησυχίες σχετικά με το κόστος και τη διαθεσιμότητα της ασφάλισης αυξάνονται. Τα εμπόδια πηγάζουν από διάφορες πηγές, όπως η επιβάρυνση από κρυφούς φόρους, οι περίπλοκοι κανονισμοί, οι αυξανόμενοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι. Χωρίς πραγματική πρόοδο, ολόκληρες κοινότητες -ιδίως σε ευάλωτες περιοχές- κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς προστασία τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο. Για να προχωρήσουμε, η έμφαση πρέπει να δοθεί στη χαλάρωση των εξωτερικών πιέσεων που καθιστούν πιο δύσκολη την παροχή ασφάλισης σε προσιτή τιμή και μεγάλη κλίμακα.

Ως επί πολλά χρόνια μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Ενώσεων (GFIA) και πρόσφατα διορισμένος πρόεδρος, έχω κατανοήσει σε βάθος τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στο να διασφαλιστεί ότι η κάλυψη παραμένει διαθέσιμη αλλά και προσιτή. Η αυξανόμενη συχνότητα των φυσικών καταστροφών, η ανάδυση νέων κινδύνων, όπως οι κυβερνοαπειλές, και οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω της πληθυσμιακής γήρανσης έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για ασφάλιση. Ταυτόχρονα, οι οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες καθιστούν ολοένα δυσκολότερη τη διάθεση οικονομικά προσιτής κάλυψης, ιδίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Ωστόσο, το παιχνίδι δεν είναι χαμένο. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν με έξυπνες συνεργασίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής παγκοσμίως.

Κατανόηση του κενού ασφαλιστικής προστασίας

Το ζήτημα του κενού προστασίας -η διαφορά μεταξύ της ασφαλιστικής κάλυψης που χρειάζονται οι άνθρωποι και της κάλυψης στην οποία έχουν πρόσβαση- αποτελεί βασική ανησυχία για την GFIA. Είναι ιδιαίτερα εμφανές στις αναδυόμενες αγορές και στις κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, όπου η πρόσβαση ακόμη και σε βασικά ασφαλιστικά προϊόντα μπορεί να είναι περιορισμένη ή απαγορευτικά ακριβή. Καθώς κίνδυνοι όπως η κλιματική αλλαγή συνεχίζουν να κλιμακώνονται και νέες απειλές αναδύονται, το κενό προστασίας απλώς διευρύνεται.

Η GFIA πιστεύει ότι η αντιμετώπιση του κενού προστασίας απαιτεί μια προσέγγιση πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών, που να συνδυάζει τις προσπάθειες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες διαφορετικών κοινοτήτων. Ωστόσο, ο κλάδος απαιτεί επίσης στενή συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η ασφάλιση μπορεί να ευδοκιμήσει και να γίνει προσιτή σε όλους.

Καινοτόμες λύσεις και ο ρόλος της τεχνολογίας

Ένας από τους πλέον υποσχόμενους τομείς προόδου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστικών μοντέλων. Τεχνολογίες όπως η παραμετρική ασφάλιση, η τηλεματική και η μικροασφάλιση προσφέρουν ευέλικτους, οικονομικά αποδοτικούς τρόπους παροχής κάλυψης σε υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς. Η παραμετρική ασφάλιση, για παράδειγμα, επιτρέπει ταχύτερες πληρωμές με βάση προκαθορισμένες παραμέτρους, όπως η ένταση μιας φυσικής καταστροφής, και μπορεί να βοηθήσει στην ελάφρυνση των οικονομικών βαρών που αντιμετωπίζουν όσοι πλήττονται από γεγονότα όπως τυφώνες ή πλημμύρες.

Η μικροασφάλιση είναι μια άλλη καινοτόμος λύση που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην παροχή οικονομικά προσιτής κάλυψης σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μέσω συνεργασιών με κυβερνήσεις, ΜΚΟ και τοπικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν προϊόντα μικροασφάλισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες συγκεκριμένων πληθυσμών, καλύπτοντας κινδύνους όπως η αποτυχία των καλλιεργειών, οι έκτακτες ανάγκες υγείας ή οι μικρής κλίμακας ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία.

Ο ρόλος της κανονιστικής υποστήριξης

Καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες διερευνούν νέες λύσεις, είναι ζωτικής σημασίας το κανονιστικό περιβάλλον να υποστηρίζει την καινοτομία αντί να την εμποδίζει. Οι ξεπερασμένοι ή υπερβολικά πολύπλοκοι κανονισμοί δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων και επηρεάζουν τη βιωσιμότητα ακόμη και της υπάρχουσας κάλυψης. Για να αποτραπεί αυτό, η GFIA υποστηρίζει τη μείωση του κανονιστικού φόρτου, προωθώντας εναρμονισμένα και απλοποιημένα κανονιστικά πλαίσια που επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών.

Μια συλλογική προσπάθεια για την κάλυψη των ασφαλιστικών κενών

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων μιας διαθέσιμης, προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής ασφάλισης δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μονομερώς. Απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από ασφαλιστικές εταιρείες, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην GFIA, δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας σε ολόκληρο τον κλάδο και τον δημόσιο τομέα προκειμένου να βρούμε λύσεις για την κάλυψη των ασφαλιστικών κενών.

Εναρμονιζόμενη με αυτή τη δέσμευση, η έκθεση της GFIA για το 2025, η οποία θα δημοσιευτεί το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, θα παρέχει μια εις βάθος διερεύνηση των προκλήσεων που αφορούν την ασφαλισιμότητα και την προσιτή τιμή. Θα παρουσιάσει επίσης τα βήματα που ακολουθεί ο ασφαλιστικός κλάδος για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και τη μείωση του κενού προστασίας σε παγκόσμια κλίμακα. Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς για την προώθηση μελλοντικών συζητήσεων και δράσεων στον κλάδο.

Συνεργασία για την κάλυψη των κενών προστασίας

Μεταξύ των αναδυόμενων κινδύνων και των μεταβαλλόμενων προκλήσεων, ένα είναι ξεκάθαρο: ο παγκόσμιος ασφαλιστικός κλάδος πρέπει να είναι ευέλικτος και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Η καινοτομία, η συνεργασία και η κανονιστική υποστήριξη θα φέρουν πρόοδο στη γεφύρωση του κενού προστασίας και στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς ασφαλιστικής αγοράς – μιας αγοράς που προστατεύει τις κοινότητες και εξασφαλίζει ισχυρότερο μέλλον για όλους.

Πηγή: Insurance Europe