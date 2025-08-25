Δεκάδες μέλη του ΠΣΑΣ μοιράζονται σκέψεις και ανησυχίες – Δυναμική ανταπόκριση στο πρώτο ερωτηματολόγιο

Η συμμετοχή των μελών «κινεί» τον ΠΣΑΣ! Μέσα από το πρώτο ερωτηματολόγιο, οι επαγγελματίες ασφάλισης μίλησαν ανοιχτά για τις προκλήσεις της καθημερινότητάς τους, τις ανάγκες στήριξης και τις προοπτικές του κλάδου. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή, με δεκάδες μέλη να καταθέτουν εμπεριστατωμένες απόψεις και προσωπικές εμπειρίες, δίνοντας μια σαφή εικόνα για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, ποιες μορφές στήριξης ζητούν πιο έντονα από τον ΠΣΑΣ και πώς βλέπουν όλοι μαζί το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου. Μέσα από τα γραφήματα και τις αναλύσεις αναδεικνύονται προτεραιότητες και προτάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη δυναμική του Συνδέσμου και την αποτελεσματική εκπροσώπηση των μελών του.

Τα μέλη του ΠΣΑΣ μπορούν τώρα να συμπληρώσουν το νέο ερωτηματολόγιο, αφιερώνοντας λίγα λεπτά για να μοιραστούν τις απόψεις τους και να συμβάλουν στη συλλογική προσπάθεια. Η συμμετοχή τους ενισχύει τη φωνή του Συνδέσμου και δίνει ουσιαστικό βάρος στις δράσεις που σχεδιάζει για την υποστήριξη και την ανάπτυξη του κλάδου.

Δείτε το νέο ερωτηματολόγιο