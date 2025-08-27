CSR School 2025: Έναρξη τον Οκτώβριο με έμφαση στο ESG και ενδιαφέρον για τον ασφαλιστικό τομέα

Ανακοινώθηκε η έναρξη του 7ου CSR School 2025, που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 Οκτωβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου, σε συνεργασία του CSR HELLAS με το The American College of Greece.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 ημέρες μαθημάτων, 19 ενότητες και συνολικά 56 ώρες εκπαίδευσης σε ζητήματα που αφορούν το ESG, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Η θεματολογία παρουσιάζει ενδιαφέρον και για την ασφαλιστική αγορά, καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται σε διαδικασία ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών κανονιστικών απαιτήσεων γύρω από την εταιρική βιωσιμότητα και τα ESG, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται προκλήσεις που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει σε στελέχη του insurance sector πρόσθετη γνώση και πρακτικά εργαλεία για την κατανόηση και την εφαρμογή των σχετικών προτύπων, αλλά και ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες από άλλους κλάδους.

Η περίοδος για early bird εγγραφές διαρκεί έως τις 31 Αυγούστου.