Coface: «Flash News» για άμεση επιχειρηματική ενημέρωση

Με στόχο την ταχύτερη και ουσιαστικότερη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, η Coface παρουσίασε μια νέα σειρά «Flash News» – καρτών που προσφέρουν απλές, συνοπτικές αλλά περιεκτικές ειδήσεις από τις χώρες.

Η Country Manager της Coface για Ελλάδα και Κύπρο Μαρία Παπαζαρκάδα παρουσίασε την πρωτοβουλία μέσα από σχετική ανάρτησή της στο LinkedIn, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες κάρτες είναι «απλές στην ανάγνωση, μεστές στην πληροφόρηση, γρήγορες στη διαχείριση». Όπως σημειώνει, πρόκειται για ειδήσεις «με μια ματιά», που θα εμπλουτίζονται διαρκώς με νέα στοιχεία, δίνοντας στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να παρακολουθούν άμεσα τις εξελίξεις.

Η Coface, με περισσότερους από 315.000 ακολούθους στο LinkedIn, διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο και μελέτες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν τη δραστηριότητά τους απέναντι σε κινδύνους αγοράς. Όπως τονίζεται και στη σχετική ενημέρωση, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης greece@coface.com, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.coface.gr.

Με το «Flash News», η Coface ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως διεθνούς σημείου αναφοράς για την επιχειρηματική πληροφόρηση, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα, την αξιοπιστία και την πρακτική χρησιμότητα της πληροφορίας.