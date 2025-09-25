Χρήστος Μεγάλου: Η Εθνική Ασφαλιστική θα συμπληρώσει το πλήρες φάσμα προϊόντων της Πειραιώς

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Piraeus Financial Holdings, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, έδωσε σημαντικές ειδήσεις για την ασφαλιστική αγορά, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 και τη στρατηγική της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια. Το πιο σημαντικό μήνυμα για τους ασφαλιστές ήταν η συμφωνία εξαγοράς του 90% της μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners, έναντι €600 εκατ.

Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα, διαφοροποιώντας παράλληλα τις πηγές εσόδων της Πειραιώς και ενισχύοντας τη δημιουργία προμηθειών σε επίπεδα διεθνούς αγοράς.

- Advertisement -

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της Τράπεζας να γίνει ηγέτης και στον ασφαλιστικό κλάδο, συμπληρώνοντας το εύρος των προϊόντων της και προσφέροντας ολόπλευρες λύσεις που συνδυάζουν τραπεζικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρουσίασαν άνοδο στο 24% των συνολικών εσόδων, με σημαντική συμβολή από τις τραπεζοασφάλειες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τραπεζοασφαλιστικού μοντέλου στην Ελλάδα.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η Πειραιώς συνεχίζει να επενδύει σε πολυπροϊόντα, ενισχύοντας τη δανειακή επέκταση, τα κεφάλαια υπό διαχείριση και τα προϊόντα λιανικής και επιχειρήσεων, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και αυξάνοντας τις προμήθειες. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης την ενσωμάτωση ESG πολιτικών και βιώσιμων πρακτικών, που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και περιουσίας, καθώς και τις επενδύσεις που συνδέονται με αυτά.

- Advertisement -

Διαβάστε όλη την ομιλία του Χρήστου Μεγάλου στο banks.com.gr