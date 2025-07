C. Borean, Generali: Το Sovency II ως καταλύτης των ευρωπαϊκών επενδύσεων

Του Cristiano Borean, Chair, Insurance Europe Economics and Finance Committee, Group Chief, Financial Officer of Generali

- Advertisement -

Μια από τις κεντρικές προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, και η πρόσφατα ιδρυθείσα Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) αντιπροσωπεύει μια στρατηγική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός τομέας έχει χαιρετίσει αυτήν την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο της ρύθμισης στην επίτευξη των στόχων της SIU. Η απελευθέρωση πλεονάζοντος προληπτικού κεφαλαίου για την πραγματοποίηση πιο παραγωγικών επενδύσεων – παράλληλα με τον εξορθολογισμό του διοικητικού φόρτου – είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αγορών.

Ενισχύοντας τις επενδύσεις στην ΕΕ: βασικές παράμετροι στην αναθεώρηση της Φερεγγυότητας II

- Advertisement -

Η αναθεώρηση του Επιπέδου 1 της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των φιλοδοξιών της SIU. Με τη δημοσίευση της Οδηγίας τον Ιανουάριο, έχει ήδη επιτευχθεί ένα σημαντικό ορόσημο προς την απελευθέρωση πλεονάζοντος προληπτικού κεφαλαίου για την υποστήριξη πιο επωφελών επενδύσεων. Είναι πλέον απαραίτητο να οριστικοποιηθούν αποτελεσματικά οι επερχόμενες Κατ’ Εξουσιοδότηση Πράξεις για το Επίπεδο 2, διατηρώντας τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στο Επίπεδο 1 και, όπου είναι δυνατόν, βελτιώνοντάς τες περαιτέρω.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς στους οποίους οι επενδύσεις των ασφαλιστών είναι απαραίτητες τα επόμενα χρόνια και οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την οριστικοποίηση του πλαισίου Sovency ΙΙ.

1. Ο ρόλος των ασφαλιστών ως θεσμικών επενδυτών

Ως ασφαλιστές, έχουμε υπηρετήσει εδώ και καιρό ως σταθεροί, μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές, διαχειριζόμενοι υπεύθυνα τα αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά κεφάλαια των πελατών μας. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων επενδύεται σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, τα οποία προσφέρουν ασφάλεια και συμβάλλουν στη χρηματοδότηση τόσο των δημόσιων αρχών όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ένας βασικός μηχανισμός στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία είναι η Προσαρμογή Μεταβλητότητας, η οποία μετριάζει τον αντίκτυπο των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της αγοράς στους ισολογισμούς. Η πρόσφατη αναθεώρηση της Οδηγίας έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού. Ωστόσο, οι επερχόμενες βαθμονομήσεις στο Επίπεδο 2, ιδίως εκείνες που αφορούν την παράμετρο Διόρθωσης Κινδύνου, πρέπει να είναι εξίσου ισχυρές, ιδίως υπό συνθήκες ακραίας πίεσης και διεύρυνσης των επιτοκιακών αποκλίσεων. Μια κατάλληλη βαθμονόμηση, βασισμένη σε μια εμπειρικά καθοδηγούμενη μεθοδολογία, όπως προτείνεται από τον κλάδο, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους ως βασικοί θεσμικοί επενδυτές στην ευρωπαϊκή οικονομία.

2. Βασικές επενδύσεις σε καινοτομία, έρευνα, αναδυόμενες τεχνολογίες

Σε μια ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά, η επένδυση στην καινοτομία, στις αναδυόμενες τεχνολογίες και στην ανάπτυξη προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Ευρώπης. Το αναθεωρημένο πλαίσιο Solvency II, το οποίο επιτρέπει την απελευθέρωση υπερβολικά συντηρητικών κεφαλαίων, σηματοδοτεί μια θετική κίνηση προς την ενθάρρυνση τέτοιων μακρόπνοων επενδύσεων.

Παρ ‘όλα αυτά, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις, όπως μια καλύτερα επεξεργασμένη μείωση του Περιθωρίου Κινδύνου μέσω ακριβών προσαρμογών στο Επίπεδο 2 και μια ουσιαστική απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και του πλαισίου υποβολής εκθέσεων. Η μείωση της περιττής πολυπλοκότητας θα επέτρεπε την ανακατανομή τόσο των οικονομικών όσο και των ανθρώπινων πόρων προς την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα υπερβολικού κανονιστικού φόρτου είναι η «Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης» (SFCR). Αρχικά προοριζόμενη να βοηθήσει το κοινό να αντιληφθεί την οικονομική ευρωστία μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η SFCR έχει εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο έγγραφο, το οποίο σπάνια διαβάζεται από το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η αντικατάσταση της SFCR με μια συνοπτική, φιλική προς τον χρήστη «Σύνοψη» θα βελτίωνε τη σαφήνεια για τους ασφαλισμένους και τους πελάτες, διατηρώντας παράλληλα την πρόσβαση σε λεπτομερείς οικονομικές γνωστοποιήσεις για όσους αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες.

3. Επενδύσεις σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, υποδομές, βιώσιμα έργα

Ένας τρίτος στρατηγικός πυλώνας στον οποίο θα πρέπει να κατευθυνθούν τα κεφάλαια που θα απελευθερωθούν από την αναθεώρηση της Οδηγίας Φερεγγυότητα II είναι η επέκταση σε ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων και η ενίσχυση των δυνατοτήτων απόδοσης είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αυτό περιλαμβάνει μεγαλύτερη συμμετοχή σε επιχειρηματικά κεφάλαια – τα οποία τροφοδοτούν την καινοτομία υποστηρίζοντας άμεσα νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλού δυναμικού –, καθώς και σε ένα ευρύτερο φάσμα περιουσιακών στοιχείων, όπως ιδιωτικά κεφάλαια και μακροπρόθεσμα έργα υποδομών. Αυτές οι στρατηγικές όχι μόνο προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις, αλλά δημιουργούν και θετικές εξωτερικές επιδράσεις χρηματοδοτώντας έργα με υψηλή κοινωνική αξία: ανάπτυξη υποδομών, ψηφιακό μετασχηματισμό και καινοτομία με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Τέτοιες επενδύσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην πραγματική οικονομία υποστηρίζοντας την απασχόληση, την παραγωγικότητα και την ανθεκτική, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η Φερεγγυότητα II ως μοχλός ανάπτυξης

Η συνεχιζόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας Φερεγγυότητα II αποτελεί στρατηγικό μοχλό για την προώθηση της οικονομικής και επενδυτικής ατζέντας της Ευρώπης. Μέσω καλά σταθμισμένων κανονιστικών προσαρμογών, απλοποιημένων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και κινήτρων για διαφοροποίηση σε καινοτόμες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ο ασφαλιστικός τομέας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για τη μακροπρόθεσμη ευημερία και την παγκόσμια οικονομική ηγεσία της Ευρώπης.

Πηγή: Insurance Europe