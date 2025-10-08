back to top
«Αξίζουμε όσο οι άνθρωποί μας» – Η 3P Insurance τίμησε συνεργάτες και στελέχη σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους της

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Με το σύνθημα «Αξίζουμε όσο οι άνθρωποί μας», που αποτυπώνει τη φιλοσοφία και τις αξίες της, η 3P Insurance πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου 2025 μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν τη δύναμή της.

Στον χαιρετισμό του, ο Παναγιώτης Παλαιολόγος, Πρόεδρος του ΔΣ της 3P Insurance, έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πορείας της εταιρείας, επισημαίνοντας πως «το 2014 η 3P κατέγραψε παραγωγή 11 εκατ. ευρώ και έσοδα 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 τα αντίστοιχα μεγέθη ανήλθαν σε 49,5 και 9 εκατ. ευρώ». Όπως τόνισε, «ο στόχος για το 2025 είναι τα 60 εκατ. ευρώ και ήδη στο πρώτο επτάμηνο έχουμε καλύψει το 60% αυτού του στόχου».

Με χαρακτηριστική αναφορά στο όραμα και τη φιλοσοφία της εταιρείας, σημείωσε: «Λένε πως, αν βάλεις στόχο τον ουρανό, στη χειρότερη περίπτωση θα φτάσεις στα αστέρια». Υπογράμμισε ακόμη ότι η επιτυχία της 3P είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας, εμπιστοσύνης και ομαδικού οράματος.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 3P Insurance Γιώργος Λούβαρης αναφέρθηκε στα δώδεκα χρόνια πορείας της εταιρείας, τονίζοντας ότι «η πραγματική επιτυχία δεν βρίσκεται στα βραβεία, αλλά στις ζωές και τις περιουσίες που έχουμε προστατεύσει». Όπως είπε, «οι συνεργάτες μας δεν είναι απλώς ασφαλιστές — είναι η στρατηγική μας δύναμη, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις ανάγκες των πελατών».

Ευχαρίστησε όλους για την εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό τους, καθώς και τις ασφαλιστικές εταιρείες που στήριξαν τη βραδιά, επισημαίνοντας πως «η 3P συνεχίζει να υπηρετεί το κοινό όνειρο: να παραμένει στην κορυφή της αγοράς και στην καρδιά των συνεργατών της».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία της 3P με την ΕΛΠΑ Ασφάλειες, αποκλειστικό αντιπρόσωπο της GMI, από τον Πρόεδρο του ΔΣ Παναγιώτη Καπάνταη, ο οποίος μίλησε για μια σχέση που βασίστηκε στην εμπιστοσύνη, την κοινή στόχευση και τα αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, «μέσα σε δύο χρόνια συνεργασίας, η GMI κατέγραψε αύξηση 15% και οι λοιπές εταιρείες 40%, ποσοστά εντυπωσιακά για τόσο μικρό χρονικό διάστημα». Τόνισε ότι «η συνεργασία αυτή αποδεικνύει πως όταν υπάρχουν κοινές αξίες και αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα αποτελέσματα είναι πάντα θετικά».

Η βραδιά κορυφώθηκε με τις βραβεύσεις συνεργατών και στελεχών της εταιρείας, σε μια συγκινητική τελετή που τίμησε την προσφορά, τη συνέπεια και την αφοσίωσή τους.

Η εκδήλωση αποτέλεσε γιορτή της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, συγκεντρώνοντας πλήθος συνεργατών, στελεχών ασφαλιστικών εταιρειών και προσκεκλημένων από όλο τον κλάδο. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Γαβαλάκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη χορηγική υποστήριξη των εταιρειών Eurolife, Groupama, Interasco, Interamerican, Μινέττα, Ατλαντική Ένωση, Hellas Direct και Syndea.

Το θερμό και γιορτινό κλίμα συνεχίστηκε με μουσική και δείπνο, επιβεβαιώνοντας πως η 3P Insurance παραμένει μια μεγάλη οικογένεια που πορεύεται με ενότητα, σεβασμό και πίστη στις ανθρώπινες αξίες. Γιατί, όπως λέει και το σύνθημά της, η 3P Insurance πραγματικά αξίζει όσο οι άνθρωποί της!

