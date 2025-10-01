Ατλαντική Ένωση: Θετικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο 2025 – Ασφάλιστρα +12,07%, ίδια κεφάλαια και επενδύσεις σε άνοδο

Η Ατλαντική Ένωση, με προσφορά στην ασφαλιστική αγορά για περισσότερα από 55 χρόνια και την υποστήριξη του ισχυρού διεθνούς ομίλου Baloise (σύντομα Baloise – Helvetia), καταγράφει σημαντική ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας τα οικονομικά μεγέθη και το χαρτοφυλάκιο συνεργατών της.

Συγκεκριμένα:

Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα: 32,62 εκατ. € (+12,07%), έναντι 29,10 εκατ. € στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

32,62 εκατ. € (+12,07%), έναντι 29,10 εκατ. € στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Ίδια Κεφάλαια: 93,72 εκατ. € (+7,74%), έναντι 86,996 εκατ. € το 2024.

93,72 εκατ. € (+7,74%), έναντι 86,996 εκατ. € το 2024. Ενεργητικό: 194,32 εκατ. € (+6,22%), έναντι 182,94 εκατ. € την 30/6/2024.

194,32 εκατ. € (+6,22%), έναντι 182,94 εκατ. € την 30/6/2024. Αποθέματα: 92,38 εκατ. € (+3,31%), έναντι 89,42 εκατ. € το 2024.

92,38 εκατ. € (+3,31%), έναντι 89,42 εκατ. € το 2024. Επενδύσεις: 178,09 εκατ. € (+6,56%), έναντι 167,12 εκατ. € την 30/6/2024.

Η Ατλαντική Ένωση, στο γύρισμα των 55 χρόνων της, συνεχίζει να ανανεώνεται με φρέσκες ιδέες, καινούργια προϊόντα, σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας τους συνεργάτες της σε χαρτοφυλάκιο και οικονομικά οφέλη.

Με στρατηγική ανάπτυξης και συνεχείς επενδύσεις, η Ατλαντική Ένωση επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία της στην αγορά, θέτοντας τα θεμέλια για περαιτέρω ενίσχυση καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης στο μέλλον.