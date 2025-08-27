Ασθενείς με καρδιοπάθεια ζητούν πρόσβαση στη συσκευή INR – Παρέμβαση του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Καρδιοπάθειες επισημαίνει το σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη χορήγηση της συσκευής INR και των αναλωσίμων της. Σε επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας ο Σύνδεσμος τονίζει ότι είναι συσκευή που ελέγχει την πήξη του αίματος και τα αναλώσιμά της καθώς ζητά την ενημέρωση των ιατρών για την συνταγογράφηση στους δικαιούχους.

Ειδικότερα, η συσκευή INR (International Normalized Ratio) είναι ένα φορητό διαγνωστικό εργαλείο που μετρά την πηκτικότητα του αίματος και τον χρόνο προθρομβίνης. Είναι απαραίτητη για ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, όπως:

• Πάσχοντες με μεταλλική βαλβίδα καρδιάς.

• Ασθενείς με θρομβοφιλία.

• Καρδιοπαθείς με Μηχανική Υποστήριξη Καρδιάς (ΜΥΚ) που βρίσκονται σε λίστα μεταμόσχευσης.

Η χρήση της συσκευής επιτρέπει την ασφαλή παρακολούθηση του INR στο σπίτι, μειώνοντας τον κίνδυνο αιμορραγίας ή θρόμβωσης.

Συνταγογράφηση και αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ

Η συσκευή και τα αναλώσιμά της συνταγογραφούνται μέσω του ΕΟΠΥΥ, με βάση τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Οι ειδικότητες που μπορούν να συνταγογραφήσουν είναι:

• Καρδιολόγοι

• Αιματολόγοι

• Παθολόγοι

• Αγγειοχειρουργοί

• Θωρακοχειρουργοί

Η διαδικασία απαιτεί:

• Αίτηση μέσω του συστήματος eΔΑΠΥ

• Έγκριση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ)

• Δύο ξεχωριστές γνωματεύσεις: μία για τη συσκευή και μία για τις ταινίες μέτρησης

Σημειώνεται ότι ησυμμετοχή του ασθενούς είναι 10% για τη συσκευή και 25% για τις ταινίες μέτρησης.

Το πρόβλημα που επισημαίνει ο Σύνδεσμος

Παρά την πρόβλεψη του ΕΚΠΥ, παρατηρείται ότι ορισμένοι καρδιολόγοι αρνούνται να συνταγογραφήσουν τη συσκευή, παραπέμποντας τους ασθενείς σε άλλες ειδικότητες. Αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό για ασθενείς με βαριά καρδιοπάθεια.

