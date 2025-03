Στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, με θέμα: «Ασφαλίζοντας ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | Βιωσιμότητα & Ανθεκτικότητα».

Πρόκειται για την ετήσια εκδήλωση του θεσμικού φορέα της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκπροσώπων της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας, των ΜΜΕ και του συνόλου του ασφαλιστικού κλάδου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025 και ώρα 16:00, στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β ́ 17-19, 106 75 Αθήνα).

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν οι:

Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος

Mirenchu del Valle Schaan, President of the Spanish Association of Insurers (UNESPA)

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος ΕΑΕΕ

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ Συντονίζει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.