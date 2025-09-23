Ασφαλιστικές ώρα μηδέν, πόσοι μένουν, πόσοι φεύγουν

Τέτοια κινητικότητα δεν έχει κανένας άλλος κλάδος – ειδικά στα διοικητικά στελέχη. Τι εξυπηρετεί αυτή, η τόσο μεγάλη κινητικότητα; τους εργαζόμενους να βρουν άλλη καλύτερη δουλειά; τις επιχειρήσεις; τους συμβαλλόμενους; Και κάτι άλλο… τι γίνεται όταν τα κόστη λειτουργίας αυξάνονται ενώ μία επιχείρηση δεν έχει κέρδη;
Ο Ανασφάλιστος βάζει στην εξίσωση πολλούς αγνώστους και ξέρει ότι δύσκολο θα είναι να βρει τη λύση της εξίσωσης με την πρώτη, εδώ και τώρα.
Ο Ανασφάλιστος πιστεύει καταρχάς ότι η κινητικότητα ωφελεί. Η κινητικότητα όμως σε λελογισμένο πλαίσιο. Όχι «άντε όλοι μαζί στην έξοδο». Να λοιπόν ο πρώτος άγνωστος. Γιατί αυτός ο κλάδος να έχει τέτοια κινητικότητα, τι στόχο να έχει άραγε; Αλλάζουν οι δομές, οι τρόποι πώλησης, διατήρησης χαρτοφυλακίων;
Να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους η μέθοδος ασανσέρ; Μάλλον όχι λέει ο Ανασφάλιστος, τουλάχιστον για αυτούς που φεύγουν. Μπορεί όμως να εξυπηρετεί αυτούς που μπαίνουν, αν μπαίνουν κατευθείαν στην παραγωγή. Να ένας ακόμα άγνωστος στην εξίσωση.
Να εξυπηρετεί το μισθολογικό κόστος και τα έξοδα προς τα Δίκτυα; Μόνο αν οι μισθοί, σκέφτεται ο Ανασφάλιστος, είναι σε λελογισμένα πλαίσια και δεν ξεφεύγουν. Τα έξοδα προς τα Δίκτυα; Τα έξοδα μπορεί να μετατραπούν και σε έσοδα. Όσο πιο πολλά προσφέρεις τόσο πιο πολλά κερδίζεις, νομοτελειακά. Όμως εδώ δεν φαίνεται να είναι έτσι. Τι αλλάζει όμως; Ενας ακόμα άγνωστος στην εξίσωση;
Να και μία ωραία λέξη που περνά στις ημέρες μας. Αναδιάρθρωση. Αυτή είναι η μαγική λέξη που τα λέει όλα. Αυτή η λέξη, σας ρωτά ο Ανασφάλιστος, δεν επιτρέπει τα πάντα, αλλαγές σε δομές, σε προσωπικό, σε διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, γραμματείες, παραγωγή; Μπήκε και ο τέταρτος άγνωστος.
Ο Ανασφάλιστος πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να λύσει με έναν έναν άγνωστο την εξίσωση. Μπορεί κάποιος από εσάς;