Ασφαλιστικές ώρα μηδέν, πόσοι μένουν, πόσοι φεύγουν

Τέτοια κινητικότητα δεν έχει κανένας άλλος κλάδος – ειδικά στα διοικητικά στελέχη. Τι εξυπηρετεί αυτή, η τόσο μεγάλη κινητικότητα; τους εργαζόμενους να βρουν άλλη καλύτερη δουλειά; τις επιχειρήσεις; τους συμβαλλόμενους; Και κάτι άλλο… τι γίνεται όταν τα κόστη λειτουργίας αυξάνονται ενώ μία επιχείρηση δεν έχει κέρδη;

Ο Ανασφάλιστος βάζει στην εξίσωση πολλούς αγνώστους και ξέρει ότι δύσκολο θα είναι να βρει τη λύση της εξίσωσης με την πρώτη, εδώ και τώρα.

- Advertisement -

Ο Ανασφάλιστος πιστεύει καταρχάς ότι η κινητικότητα ωφελεί. Η κινητικότητα όμως σε λελογισμένο πλαίσιο. Όχι «άντε όλοι μαζί στην έξοδο». Να λοιπόν ο πρώτος άγνωστος. Γιατί αυτός ο κλάδος να έχει τέτοια κινητικότητα, τι στόχο να έχει άραγε; Αλλάζουν οι δομές, οι τρόποι πώλησης, διατήρησης χαρτοφυλακίων;

Να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους η μέθοδος ασανσέρ; Μάλλον όχι λέει ο Ανασφάλιστος, τουλάχιστον για αυτούς που φεύγουν. Μπορεί όμως να εξυπηρετεί αυτούς που μπαίνουν, αν μπαίνουν κατευθείαν στην παραγωγή. Να ένας ακόμα άγνωστος στην εξίσωση.

- Advertisement -

Να εξυπηρετεί το μισθολογικό κόστος και τα έξοδα προς τα Δίκτυα; Μόνο αν οι μισθοί, σκέφτεται ο Ανασφάλιστος, είναι σε λελογισμένα πλαίσια και δεν ξεφεύγουν. Τα έξοδα προς τα Δίκτυα; Τα έξοδα μπορεί να μετατραπούν και σε έσοδα. Όσο πιο πολλά προσφέρεις τόσο πιο πολλά κερδίζεις, νομοτελειακά. Όμως εδώ δεν φαίνεται να είναι έτσι. Τι αλλάζει όμως; Ενας ακόμα άγνωστος στην εξίσωση;

Να και μία ωραία λέξη που περνά στις ημέρες μας. Αναδιάρθρωση. Αυτή είναι η μαγική λέξη που τα λέει όλα. Αυτή η λέξη, σας ρωτά ο Ανασφάλιστος, δεν επιτρέπει τα πάντα, αλλαγές σε δομές, σε προσωπικό, σε διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, γραμματείες, παραγωγή; Μπήκε και ο τέταρτος άγνωστος.

Ο Ανασφάλιστος πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να λύσει με έναν έναν άγνωστο την εξίσωση. Μπορεί κάποιος από εσάς;