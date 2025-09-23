back to top
26.4 C
Athens
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ασφαλιστικές ώρα μηδέν, πόσοι μένουν, πόσοι φεύγουν

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ανασφάλιστος

Τέτοια κινητικότητα δεν έχει κανένας άλλος κλάδος – ειδικά στα διοικητικά στελέχη. Τι εξυπηρετεί αυτή, η τόσο μεγάλη κινητικότητα; τους εργαζόμενους να βρουν άλλη καλύτερη δουλειά; τις επιχειρήσεις; τους συμβαλλόμενους; Και κάτι άλλο… τι γίνεται όταν τα κόστη λειτουργίας αυξάνονται ενώ μία επιχείρηση δεν έχει κέρδη;

Ο Ανασφάλιστος βάζει στην εξίσωση πολλούς αγνώστους και ξέρει ότι δύσκολο θα είναι να βρει τη λύση της εξίσωσης με την πρώτη, εδώ και τώρα.

- Advertisement -

Ο Ανασφάλιστος πιστεύει καταρχάς ότι η κινητικότητα ωφελεί. Η κινητικότητα όμως σε λελογισμένο πλαίσιο. Όχι «άντε όλοι μαζί στην έξοδο». Να λοιπόν ο πρώτος άγνωστος. Γιατί αυτός ο κλάδος να έχει τέτοια κινητικότητα, τι στόχο να έχει άραγε;  Αλλάζουν οι δομές, οι τρόποι πώλησης, διατήρησης χαρτοφυλακίων;

Να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους η μέθοδος ασανσέρ; Μάλλον όχι λέει ο Ανασφάλιστος, τουλάχιστον για αυτούς που φεύγουν. Μπορεί όμως να εξυπηρετεί αυτούς που μπαίνουν, αν μπαίνουν κατευθείαν στην παραγωγή. Να ένας ακόμα άγνωστος στην εξίσωση.

- Advertisement -

Να εξυπηρετεί το μισθολογικό κόστος και τα έξοδα προς τα Δίκτυα; Μόνο αν οι μισθοί, σκέφτεται ο Ανασφάλιστος, είναι σε λελογισμένα πλαίσια και δεν ξεφεύγουν. Τα έξοδα προς τα Δίκτυα; Τα έξοδα μπορεί να μετατραπούν και σε έσοδα. Όσο πιο πολλά προσφέρεις τόσο πιο πολλά κερδίζεις, νομοτελειακά. Όμως εδώ δεν φαίνεται να είναι έτσι. Τι αλλάζει όμως; Ενας ακόμα άγνωστος στην εξίσωση;

Να και μία ωραία λέξη που περνά στις ημέρες μας. Αναδιάρθρωση. Αυτή είναι η μαγική λέξη που τα λέει όλα. Αυτή η λέξη, σας ρωτά ο Ανασφάλιστος, δεν επιτρέπει τα πάντα, αλλαγές σε δομές, σε προσωπικό, σε διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, γραμματείες, παραγωγή; Μπήκε και ο τέταρτος άγνωστος.

Ο Ανασφάλιστος πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να λύσει με έναν έναν άγνωστο την εξίσωση. Μπορεί κάποιος από εσάς;

Σχετικές δημοσιεύσεις

Διαμεσολάβηση: Από τη θεωρία στην πράξη – Τι παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Newsroom 3 -
Στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου βιβλίου των διαΝΕΟσις και ΟΠΕΜΕΔ, η Ο. Αναστασοπούλου μίλησε για το έργο της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας
Διαβάστε περισσότερα

H ΕΑΔΕ για την «Ημέρα του Ασφαλιστή»: 4 Εγγυήσεις για τον Ασφαλισμένο

Newsroom 3 -
Για «αφορμή να υπενθυμίσουμε τη διαχρονική συμβολή της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην κοινωνία και την οικονομία» κάνει λόγο η Πρόεδρος Δ. Λύχρου
Διαβάστε περισσότερα

Στις 24 Σεπτεμβρίου η Εκλογοαπολογιστική ΓΣ της ΕΕΑΕ – Κάλεσμα για συμμετοχή και υποψηφιότητες

Newsroom 3 -
Στην ατζέντα, κρίσιμα θέματα για την πορεία και το μέλλον του κλάδου των ασφαλιστικών επαγγελματιών
Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση στη Δύναμις Ασφαλιστική μετά την αποχώρηση Ευσταθόπουλου

Newsroom 3 -
Οι σημαντικές αλλαγές στη διοικητική ομάδα αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της εταιρείας στον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Αύξηση 4,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο επτάμηνο του 2025

Newsroom 3 -
Στα 3,5 δισ. ευρώ το σύνολο της παραγωγής - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα ανά κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία ΠΟΞ – Howden Hellas

Newsroom 3 -
Η Howden Hellas έχει ήδη δημιουργήσει ειδικό hospitality insurance τμήμα - Ποια εργαλεία προσφέρει στους ξενοδόχους
Διαβάστε περισσότερα

Η Euroins για άλλη μια χρονιά Μέγας Χορηγός του Kallithea Half Marathon

Newsroom 3 -
Η εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον υγιή τρόπο ζωής, ενώνουν τις κοινότητες και αναδεικνύουν την ομορφιά της Αθήνας διεθνώς
Διαβάστε περισσότερα

Τρακάρισμα σε πάρκινγκ: Με καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου;

Newsroom 3 -
Το Pricefox δεν σε βοηθά μόνο να βρεις ασφάλεια αυτοκινήτου, αλλά και να καταλάβεις τι ισχύει σε περίπτωση που τρακάρεις σε χώρο στάθμευσης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Αύξηση 4,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο επτάμηνο του 2025

Στα 3,5 δισ. ευρώ το σύνολο της παραγωγής - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα ανά κλάδο
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Στρατηγική συνεργασία ΠΟΞ – Howden Hellas

Η Howden Hellas έχει ήδη δημιουργήσει ειδικό hospitality insurance τμήμα - Ποια εργαλεία προσφέρει στους ξενοδόχους
Εκδηλώσεις

Η Euroins για άλλη μια χρονιά Μέγας Χορηγός του Kallithea Half Marathon

Η εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον υγιή τρόπο ζωής, ενώνουν τις κοινότητες και αναδεικνύουν την ομορφιά της Αθήνας διεθνώς
Διεθνείς Ειδήσεις

Τσουνάμι αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις Trump για το Tylenol και τον αυτισμό

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη χρήση του παυσίπονου κατά την εγκυμοσύνη με την εμφάνιση αυτισμού - Τι απαντά η επιστημονική κοινότητα
Θεσμικοί φορείς

Πέντε σωματεία εργαζομένων διαμορφώνουν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ασφαλείας, Χρηματαποστολών και Φυλάκων

Περιθώρια για ανασφάλιστη εργασία, καθυστερήσεις στις πληρωμές και δύσκολες συνθήκες εργασίας εμφανίζει ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.