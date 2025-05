Ασφάλιση περιουσίας για φυσικές καταστροφές – Εξελίξεις και αναμονές Προγράμματα που καλύπτουν πλήρως και αποτελεσματικά την κατοικία

Ασφάλιση περιουσίας για φυσικές καταστροφές – Εξελίξεις και αναμονές ενόψει των αλλαγών που γίνονται στην ασφάλιση περιουσίας

της Έλενας Ερμείδου

Εν όψει των αλλαγών που γίνονται στην ασφάλιση περιουσίας, οι ασφαλιστικές, όπως η Eurolife FFH, η Syndea, η Hellas Direct και η Interlife, διαμορφώνουν προγράμματα που καλύπτουν πλήρως και αποτελεσματικά την κατοικία από όλους τους κινδύνους, με ιδιαίτερα χαμηλά ασφάλιστρα. Η Ευρώπη Ασφαλιστική, πάλι, έχει προσαρμόσει τα προγράμματά της στις απαιτήσεις των αναγκών των πελατών και του σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου. Στο αφιέρωμα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του IW.

EUROLIFE FFH

Ασφάλιση κατοικίας για κάθε σπίτι

Η Eurolife FFH βρίσκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της, προσφέροντας λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν κάλυψη από ένα ευρύ φάσμα απρόβλεπτων περιστατικών, προκειμένου να διευκολύνει την προστασία της περιουσίας τους. Με ευέλικτες επιλογές, διασφαλίζει ότι κάθε σπίτι θα έχει πρόσβαση σε πλήρεις ασφαλιστικές καλύψεις, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες του να αισθάνονται σιγουριά και να απολαμβάνουν την ηρεμία του προσωπικού τους χώρου, χωρίς ανησυχίες για απρόοπτα.

Προγράμματα ασφάλισης κατοικίας

My Home First Ευέλικτο & My Home First Ολοκληρωμένο

Τα ασφαλιστικά προγράμματα My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο παρέχουν μια σειρά από καλύψεις για το κτήριο ή/και το περιεχόμενο του σπιτιού για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Τι καλύπτεται

Ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί, καλύπτεται ένα σύνολο περιστατικών, όπως, για παράδειγμα, πυρκαγιά, κεραυνός, σεισμός, καιρικά φαινόμενα, κλοπή από διάρρηξη ή ληστεία, έκρηξη, ζημιές από πρόσκρουση οχήματος, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων, καπνός από πυρκαγιά κ.ά.

Προαιρετικές και συμπληρωματικές καλύψεις

Ανάλογα με το πρόγραμμα, μπορούν να συμπληρωθούν και πρόσθετες καλύψεις, για ακόμη πιο ενισχυμένη προστασία, όπως: αστική ευθύνη, βραχυκύκλωμα, καθίζηση-κατολίσθηση κ.ά.

Sweet Home Content

Το Sweet Home Content είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου κατοικίας σε Α κίνδυνο, που απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές. Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα, με κόστος μόλις από 35 ευρώ τον χρόνο για το περιεχόμενο κύριας κατοικίας και από 45 ευρώ τον χρόνο για το περιεχόμενο εξοχικής κατοικίας. Επίσης, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα εξής ασφαλιζόμενα κεφάλαια: 15.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, 50.000 ευρώ.

Τι καλύπτεται

Το βασικό πακέτο καλύψεων ασφαλίζει το περιεχόμενο του σπιτιού από απρόοπτα περιστατικά, όπως πυρκαγιά και κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή ληστεία, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών και αλλοίωση τροφίμων.

Πακέτα προαιρετικών πρόσθετων καλύψεων:

Καλύψεις πακέτου Α: Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός, διαρροή νερού από σωληνώσεις, πτώση δέντρων ή στύλων, κάλυψη σε προσωρινή κατοικία, έξοδα & ζημιές μεταφοράς, έξοδα άντλησης υδάτων.

Καλύψεις πακέτου Β: Υπηρεσία άμεσης επέμβασης 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, που παρέχεται σε συγκεκριμένους νομούς της Ελλάδας. Περιλαμβάνει: βλάβες υδραυλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στο κύριο σύστημα θέρμανσης ή/και στο σύστημα παροχής φυσικού αερίου, βλάβη κλειδαριών, θραύση υαλοπινάκων, υπηρεσίες φύλαξης, καθαρισμό της οικίας, προσωρινή αντικατάσταση συσκευής τηλεόρασης ή/και φορητού υπολογιστή, μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Επιπλέον πλεονεκτήματα

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων με νέα, σε περίπτωση ζημιάς ή κάλυψης του κόστους επισκευής.

Κάλυψη για ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Η Eurolife FFH προσφέρει ασφάλιση κατοικίας και σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσα από τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο.

Καλύψεις με μηδενική συμμετοχή

Τα προγράμματα My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο δίνουν τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων καλύψεων, όπως, παραδείγματος χάριν, για πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, κλοπή από διάρρηξη, διαρροή νερού από σωληνώσεις, αστική ευθύνη προς γείτονες από πυρκαγιά ή έκρηξη, θραύση σωληνώσεων κ.ά., με μηδενική απαλλαγή, με τον ασφαλισμένο να μη συμμετέχει καθόλου στα έξοδα που αφορούν τις συγκεκριμένες καλύψεις.

Εκπτώσεις με το πρόγραμμα EurolifeSYN+

Και τα τρία προγράμματα ασφάλισης κατοικίας συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων ΕurolifeSYN+. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερα συμβόλαια αγοράζουν οι ασφαλισμένοι στην Eurolife FFH τόσο μεγαλύτερη έκπτωση αποκτούν στην ασφάλισή τους.

Μείωση στον ΕΝΦΙΑ

Οι ιδιοκτήτες και κάτοχοι ασφαλιστικών προγραμμάτων κατοικίας έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ έως 20% όταν ασφαλίζουν την κατοικία τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου).

Τι δεν καλύπτουν τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας

Προϋπάρχουσα ζημιά & παλαιότητα: προγενέστερες ζημιές, παλαιότητα ή οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλισμένων αντικειμένων.

Ζημιές από φθορά σωληνώσεων: ζημιές που προκαλούνται από διαρροή νερού από σωληνώσεις, θραύση σωληνώσεων κ.ά., εφόσον οφείλονται σε σταδιακή επιδείνωση, φθορά ή παλαιότητα των σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δεξαμενών νερού, οι οποίες είναι ηλικίας άνω των 35 ετών.

Κλοπή χωρίς ίχνη παραβίασης: κλοπή του περιεχομένου της κατοικίας, αν χρησιμοποιήθηκε κλειδί που είχε χαθεί ή κλαπεί, αν χρησιμοποιήθηκε αντικλείδι ή αν έγινε χρήση κλειδιού τύπου PSP (πασπαρτού).

Ζημιές σε κτήριο εκτός αντισεισμικού κανονισμού: ζημιές από σεισμό, εφόσον η μελέτη και ανέγερση του κτηρίου ή του κτηρίου μέσα στο οποίο βρίσκεται το περιεχόμενο δεν έχει γίνει σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε το έτος κατασκευής του ή τροποποίησης ή προσθήκης ή επέκτασης αυτού.

Αστική ευθύνη: σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στον/στη σύζυγο ή και σε συγγενικά πρόσωπα μέχρι και Β’ βαθμού συγγένειας, σε πρόσωπα που κατοικούν μαζί με τον ασφαλισμένο ή βρίσκονται υπό την εποπτεία του.

Ασφάλεια με την Eurolife FFH

Η Eurolife FFH προσφέρει ευέλικτες και προσιτές λύσεις ασφάλισης, για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες κάθε σπιτιού. Επενδύει συνεχώς στην ιδιωτική ασφάλιση κατοικίας και βελτιώνει τις υπηρεσίες της, προκειμένου να υποστηρίζει τους πελάτες της ώστε να προστατεύουν την περιουσία τους και να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά.

HELLAS DIRECT

Ασφάλεια σπιτιού

Η προστασία των κατοικιών από φυσικά φαινόμενα (σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά) γιγαντώθηκε ως ανάγκη τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης και τη συμμετοχή του κράτους ασφαλώς έχει τη σημασία της, αλλά δεν υπερτερεί της ίδιας της ανάγκης, όπως αναδείχθηκε ειδικά μετά τις τεράστιες καταστροφές από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias.

Αναγνωρίζοντας αφενός τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, αφετέρου την ανάγκη των ιδιοκτητών και ενοικιαστών ακινήτων για ασφάλεια και ευελιξία, η Hellas Direct έχει αναβαθμίσει και εμπλουτίσει τα προγράμματά της για ασφάλεια σπιτιού. Οι καλύψεις για φυσικές καταστροφές είτε συμπεριλαμβάνονται αυτόματα είτε διατίθενται ως επιπλέον καλύψεις σε όλα τα ασφαλιστικά πακέτα. Προσφέρεται επίσης κάλυψη για καθίζηση/κατολίσθηση, για ακόμη πληρέστερη προστασία των σπιτιών από συνθήκες που μέχρι πρόσφατα φάνταζαν μάλλον απίθανες και, πλέον, φαίνονται σχεδόν προβλέψιμες.

Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν καλύψεις για δασική πυρκαγιά. Επίσης περιλαμβάνουν κάλυψη φυσικών φαινομένων, που καλύπτει ζημιές από πλημμύρα, χαλάζι, χιόνι, παγετό, καταιγίδα και θύελλα. Ζημιές από κεραυνό επίσης καλύπτονται με ξεχωριστή κάλυψη, που υπάρχει σε όλα τα ασφαλιστικά πακέτα.

Τα προγράμματα διακρίνονται σε ασφάλεια περιεχομένου μόνο, κτηρίου μόνο ή και των δύο μαζί και, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της εταιρείας για ξεκάθαρους όρους και απλή γλώσσα, εξηγούν με σαφήνεια τι περιλαμβάνουν και τι όχι, όπως και τις προϋποθέσεις ή τους περιορισμούς που ισχύουν.

– Πρόγραμμα Content – για το περιεχόμενο του ιδιόκτητου ή νοικιασμένου σπιτιού

Το Content ασφαλίζει μόνο περιεχόμενο είτε για ιδιόκτητα είτε για νοικιασμένα σπίτια. Περιλαμβάνει αυτόματα τις καλύψεις για πυρκαγιά και φυσικά φαινόμενα ενώ προαιρετικά προσφέρεται και η κάλυψη για σεισμό και κατολίσθηση/καθίζηση.

– Προγράμματα Easy & Core – για κτήριο μόνο

Τα δύο αυτά προγράμματα καλύπτουν μόνο κτήριο και όχι περιεχόμενο. Ουσιαστικά, το ένα περιλαμβάνει γενικές καλύψεις και το άλλο πιο εστιασμένες στις φυσικές καταστροφές. Και στα δύο περιλαμβάνονται αυτόματα οι καλύψεις για πυρκαγιά και φυσικά φαινόμενα.

Στο Easy περιλαμβάνονται δύο ξεχωριστές καλύψεις, για αστική ευθύνη συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων –δηλαδή ζημιές σε τρίτους τους οποίους ο ασφαλισμένος καλείται να αποζημιώσει– και θραύση κρυστάλλων του σπιτιού. Εδώ οι καλύψεις για σεισμό και κατολίσθηση/καθίζηση προσφέρονται ως προαιρετικές. Με την προσθήκη της κάλυψης για σεισμό, το πρόγραμμα είναι συμβατό με την έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ.

Στο πρόγραμμα Core αυτές οι δύο καλύψεις περιλαμβάνονται αυτόματα. Ουσιαστικά, το Core είναι το ασφαλιστικό πακέτο με ενσωματωμένες όλες τις καλύψεις που αφορούν φυσικές καταστροφές, οπότε ο ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να προσθέσει καμία προαιρετική.

– Πρόγραμμα Max

Τέλος, το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα για όποιον θέλει να ασφαλίσει με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο κτήριο και περιεχόμενο είναι το Max. Περιλαμβάνει και αυτό τις καλύψεις για πυρκαγιά και φυσικά φαινόμενα, όπως όλα, και συνδυάζει τις επιμέρους καλύψεις που αφορούν είτε μόνο κτήριο είτε μόνο περιεχόμενο (ενδεικτικά: ζημιές σε σωληνώσεις, που παρέχεται για ασφάλεια κτηρίου, και κλοπή περιεχομένου σε διάρρηξη/ληστεία, που αφορά μόνο περιεχόμενο).

Προαιρετικά, προσφέρονται οι καλύψεις για κατολίσθηση/καθίζηση και σεισμό. Με την προσθήκη τους ο ιδιοκτήτης έχει και την πληρέστερη κάλυψη συνολικά για το σπίτι του, κτήριο και περιεχόμενο, και μπορεί, αν τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, να λάβει και την έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ.

Προϋποθέσεις και περιορισμοί

Προϋποθέσεις ασφάλισης που αφορούν κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτηρίου και περιορισμοί ή απαλλαγές ισχύουν οριζόντια και στα τέσσερα ασφαλιστικά προγράμματα. Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αφορούν τον σκελετό του κτηρίου, που πρέπει να είναι μπετόν αρμέ, και η στέγη να είναι ταράτσα ή κεραμοσκεπή. Το σπίτι θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια και να μην έχει έτος κατασκευής πριν από το 1960.

Γενικά εξαιρούνται ζημιές από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια, ζημιές εξαιτίας φυσιολογικής φθοράς και παλαιότητας, ζημιές από συγγενείς έως και Β’ βαθμού και προϋπάρχουσες ζημιές. Εξαιρούνται, επίσης, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.

Οι καλύψεις για δασική πυρκαγιά και φυσικά φαινόμενα ενεργοποιούνται 7 ημέρες μετά την έναρξη του συμβολαίου, ενώ στις καλύψεις για σεισμό και καθίζηση/κατολίσθηση ισχύει απαλλαγή 2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

SYNDEA

SynetHOME από τη Syndea: Ασφάλιση κατοικίας με πολλά «συν»

Η Syndea, υλοποιώντας τις αξίες της στην πράξη, απευθύνεται σε κάθε οικογένεια και κάθε προϋπολογισμό. Γι’ αυτό σχεδίασε τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας SynetHOME, γιατί γνωρίζει πως η προστασία όλων όσων αγαπάμε είναι πολύτιμη.

Το SynetHOME προστατεύει την κατοικία από τα φυσικά φαινόμενα και προσφέρει πλούσιες καλύψεις μόνο από 9 ευρώ τον μήνα για ασφάλιση κατοικίας 75 τ.μ. στο SynetHOME Simple.

Η Syndea στοχεύει πάντα στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας με προσιτά ασφάλιστρα και χωρίς εκπτώσεις στις καλύψεις. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια σύγχρονη καθημερινή ανάγκη.

Να σημειωθεί πως στα νέα συμβόλαια ασφάλισης κατοικίας SynetHOME η Syndea προσφέρει 10% έκπτωση και, βεβαίως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο καταναλωτής απολαμβάνει έως 20% μείωση στον ΕΝΦΙΑ.

Το SynetHOME διατίθεται σε 3 πακέτα: το SynetΗome Simple, το SynetΗome Plus (με μεγαλύτερο εύρος καλύψεων) και το SynetHome Premium (χωρίς απαλλαγές). Τα πακέτα προσφέρουν πλούσιες, μοναδικές και πρωτοποριακές καλύψεις, στις οποίες ο πελάτης θα βρει αυτό που ψάχνει και του ταιριάζει.

Ενδεικτικά, αναφέρονται καλύψεις όπως φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιά, κεραυνός, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, πρόσκρουση οχήματος, πτώση δέντρων, βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οικοδομής σε Α κίνδυνο έως 3.000 ευρώ ανά γεγονός και ετησίως, και πολλές άλλες.

Ο σεισμός είναι ενσωματωμένος στο Simple, αλλά στα δύο προγράμματα Plus & Premium είναι προαιρετικός.

Επίσης, η κάλυψη του σεισμού δεν παρέχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Σε αυθαίρετες οικοδομές και πρόσθετες κατασκευές χωρίς νόμιμη άδεια

• Σε μετέπειτα νομιμοποιηθείσες αυθαίρετες οικοδομές

• Σε οικοδομές που έχουν κτιστεί πριν από το 1960.

Να τονίσουμε, επίσης, πως ένα σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος SynetHOME είναι ότι παρέχει μια μοναδική κάλυψη της προστασίας ασφαλισμένου δανειολήπτη. Δηλαδή σε περίπτωση που το ποσό του δανείου είναι σημαντικά μεγαλύτερο από την κατασκευαστική αξία της κατοικίας, παρέχεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη να ασφαλιστεί για το οφειλόμενο κεφάλαιο του δανείου του στην τράπεζα και να καλυφθεί σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ενυπόθηκου ακινήτου.

Σε όλα τα προγράμματα, για τις καλύψεις, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, όπως και απαλλαγές.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις παρακάτω απαλλαγές:

Στα προγράμματα SynetHome Simple & SynetHome Plus για κάθε ζημιά από:

• Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετό

-Μόνιμες/κύριες κατοικίες: 10% επί της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των 250 ευρώ

-Εξοχικές/δευτερεύουσες κατοικίες: 10% επί της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των 750 ευρώ

* Ο παγετός παρέχεται σαν κάλυψη μόνο στις μόνιμες/κύριες κατοικίες

• Σεισμό (προαιρετική κάλυψη για τα προγράμματα SynetHome Plus και SynetHome Premium): 2% επί του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

• Κλοπή

-Μόνιμες/κύριες κατοικίες: 10% επί της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των 500 ευρώ

-Δευτερεύουσες/εξοχικές κατοικίες: 10% επί της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των 750 ευρώ

Ειδικές προϋποθέσεις προγραμμάτων “SynetHome”

Με τα προγράμματα SynetHome Simple, SynetHome Plus & SynetHome Premium ασφαλίζονται κύριες κατοικίες. Οι εξοχικές/δευτερεύουσες κατοικίες μπορούν να ασφαλιστούν με προϋποθέσεις.

Το SynetHome Premium δεν παρέχεται σε εξοχικές κατοικίες.

Ασφαλίζονται μόνο κατοικίες που η κατασκευή τους είναι από μπετόν αρμέ ή προκάτ κατασκευασμένες μετά το 2000. Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ξύλινες κατοικίες και προκάτ πριν από το 2000.

Ασφαλίζονται μόνο κατοικίες οι οποίες έχουν ανεγερθεί με νόμιμη άδεια μετά το 1960 και είναι αντισεισμικής κατασκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα πακέτα ασφάλισης κατοικίας SynetHome, επισκεφθείτε το www.syndea.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.