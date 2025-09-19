back to top
25 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Αντιπροσωπεία του ΕΕΑ επισκέφθηκε τη ΓΑΔΑ για θέματα ενίσχυσης της ασφάλειας

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Την έξαρση της παραβατικότητας και την ανάγκη αποτελεσματικότερης αντιμετώπισής της επισήμανε αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατά την επίσκεψή της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

- Advertisement -

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Αντιπρόεδρος Νίκος Γρέντζελος συζήτησαν με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Αθανάσιο Κάμπρα για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε γειτονιές της πόλης.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, παρά τις προσπάθειες της ΕΛΑΣ παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας -ειδικά της μικρής-, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής και σίγουρα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. «Αν ο πολίτης θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλής σε μία περιοχή, είναι επόμενο να την αποφεύγει και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για την τοπική επιχειρηματικότητα», είπε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΕΑ και τόνισε ότι απαιτείται να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της Αθήνας ενώ έδωσε έμφαση στη συνέχεια της συνεργασίας φορέων επιχειρηματικότητας με την Ελληνική Αστυνομία.

- Advertisement -

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση ήταν και το μείζον πρόβλημα του παραεμπορίου, που επίσης προκαλεί ζημιά σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

 

Ειδικότερες αναφορές σε θέματα παραβατικότητας που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους έκαναν ο Κωνσταντίνος Αγγελάτος, Πρόεδρος της Ένωσης ΕΠΠΑΠ – Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε., ο Γεώργιος Σπυρομήλιος, Πρόεδρος του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Δεληγιαννίδης, Πρόεδρος Σωματείου Ιδιόκτητων Γραφείων Τελετών Αθηνών και Προαστίων (ΣΙΓΤΑ), και ο Στέφανος Αράπης, Πρόεδρος Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών (ΣΑΕΚ), οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Στέλλα Ζουλινάκη και ο Αντώνης Δουνδουλάκης φώτισαν την Ημέρα του Ασφαλιστή στο «Μελίνα»

Newsroom 3 -
Οι διοργανωτές κρατούν «τη δύναμη της ομάδας, την αξία της συναδελφικότητας και το χαμόγελο όσων ήταν εκεί», γιατί «όταν μοιράζεσαι το όραμα, το ταξίδι γίνεται πάντα πιο φωτεινό»
Διαβάστε περισσότερα

Μια διαφορετική γιορτή για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή στο «Μελίνα»

Newsroom 3 -
Την εκδήλωση (17/9) συνδιοργανώνουν οι Στ. Ζουλινάκη και Αντ. Δουνδουλάκης με την υποστήριξη των Feel Safe Insurance Agents και Brokers Union
Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΑ: Δυναμική παρουσία και ενίσχυση των μεσιτών ασφαλίσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Newsroom 3 -
«Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Κ. Αλφιέρης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο ΕΕΘ
Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΤΕ: Νέο κάλεσμα στη διαμεσολάβηση στις αρχές του Οκτώβρη

Newsroom 3 -
Σε στενή συνεργασία με το ΕΕΑ, ο Σύλλογος επιχειρεί να κινητοποιήσει εκ νέου το σύνολο της διαμεσολάβησης, προτάσσοντας την ενότητα και τη θεσμική ισχύ
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Στέλλα Ζουλινάκη και ο Αντώνης Δουνδουλάκης φώτισαν την Ημέρα του Ασφαλιστή στο «Μελίνα»

Newsroom 3 -
Οι διοργανωτές κρατούν «τη δύναμη της ομάδας, την αξία της συναδελφικότητας και το χαμόγελο όσων ήταν εκεί», γιατί «όταν μοιράζεσαι το όραμα, το ταξίδι γίνεται πάντα πιο φωτεινό»
Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Newsroom 3 -
Η νέα κλαδική σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση μισθών και συντάξεων - Τομή στην επικουρική ασφάλιση οι ατομικοί λογαριασμοί
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΗΕΑ στην πρώτη γραμμή ζωής με σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Newsroom 3 -
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και στόχο είχε την εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε τεχνικές άμεσης παρέμβασης
Διαβάστε περισσότερα

Το πολύ σημαντικό συνέδριο του ΕΚΑΠΤΥ

Newsroom 3 -
Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν την ύπαρξη, τον ρόλο και τη δράση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία...
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

2 Gold βραβεία, 1 Silver απέσπασε η Deloitte με εφαρμογές AI

Με δύο Gold Awards και ένα Silver τιμήθηκε η...
Υγεία

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»: Ο μικρός Τίμος κέρδισε τη μάχη για τη ζωή με τη στήριξη του ΕΣΥ

Η διάσωση του παιδιού, ύστερα από ατύχημα στη Φωκίδα, εξελίχθηκε σε μαραθώνιο ανθρωπιάς και επαγγελματισμού
Τα Νέα της Αγοράς

Citi Wealth: Η αισιοδοξία επικρατεί στα family offices

Η σχετική έκθεση διαπιστώνει ωστόσο ανάγκη βελτίωσης στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, στην κυβερνοασφάλεια και στον σχεδιασμό διαδοχής ηγεσίας
Εκδηλώσεις

Η Φιλίππα Μιχάλη και η NN Hellas στο TEDxAthens Salon «Longevity»

Η εκδήλωση φέρνει στο επίκεντρο τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις μιας ζωής που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χρόνια
Εκδηλώσεις

Η Στέλλα Ζουλινάκη και ο Αντώνης Δουνδουλάκης φώτισαν την Ημέρα του Ασφαλιστή στο «Μελίνα»

Οι διοργανωτές κρατούν «τη δύναμη της ομάδας, την αξία της συναδελφικότητας και το χαμόγελο όσων ήταν εκεί», γιατί «όταν μοιράζεσαι το όραμα, το ταξίδι γίνεται πάντα πιο φωτεινό»
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.