Αντιπροσωπεία του ΕΕΑ επισκέφθηκε τη ΓΑΔΑ για θέματα ενίσχυσης της ασφάλειας

Την έξαρση της παραβατικότητας και την ανάγκη αποτελεσματικότερης αντιμετώπισής της επισήμανε αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατά την επίσκεψή της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

- Advertisement -

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Αντιπρόεδρος Νίκος Γρέντζελος συζήτησαν με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Αθανάσιο Κάμπρα για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε γειτονιές της πόλης.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, παρά τις προσπάθειες της ΕΛΑΣ παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας -ειδικά της μικρής-, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής και σίγουρα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. «Αν ο πολίτης θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλής σε μία περιοχή, είναι επόμενο να την αποφεύγει και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για την τοπική επιχειρηματικότητα», είπε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΕΑ και τόνισε ότι απαιτείται να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της Αθήνας ενώ έδωσε έμφαση στη συνέχεια της συνεργασίας φορέων επιχειρηματικότητας με την Ελληνική Αστυνομία.

- Advertisement -

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση ήταν και το μείζον πρόβλημα του παραεμπορίου, που επίσης προκαλεί ζημιά σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Ειδικότερες αναφορές σε θέματα παραβατικότητας που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους έκαναν ο Κωνσταντίνος Αγγελάτος, Πρόεδρος της Ένωσης ΕΠΠΑΠ – Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε., ο Γεώργιος Σπυρομήλιος, Πρόεδρος του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Δεληγιαννίδης, Πρόεδρος Σωματείου Ιδιόκτητων Γραφείων Τελετών Αθηνών και Προαστίων (ΣΙΓΤΑ), και ο Στέφανος Αράπης, Πρόεδρος Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών (ΣΑΕΚ), οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση.