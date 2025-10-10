Ανασφάλιστα: Μια νίκη για την Πολιτεία, την κοινωνία αλλά και το ΕΕΑ!

Με καθυστέρηση δέκα ολόκληρων ετών, η χώρα ξεκινά επιτέλους τη διασταύρωση των στοιχείων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους μας, αποτελώντας πραγματικές «κινούμενες βόμβες». Η αποστολή των σχετικών ειδοποιητηρίων στους κατόχους τους σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας που θα προστατεύσει χιλιάδες συμπολίτες μας από οικονομικές ζημιές και κινδύνους στην οδική ασφάλεια.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων. Παράλληλα, εντοπίζονται και οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, καθώς και εκείνα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία δημιουργεί ένα συνολικό πλαίσιο ελέγχου, εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία του συστήματος μεταφορών και ενισχύοντας τη φορολογική δικαιοσύνη.

Η σημερινή κοινή ανακοίνωση τεσσάρων υπουργείων και της ΑΑΔΕ αποτελεί μια σημαντική δικαίωση για την επιμονή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Με συνεχείς παρεμβάσεις προς την Πολιτεία, το ΕΕΑ συνέβαλε αποφασιστικά στη σύνταξη του σχετικού νόμου, ο οποίος, παρότι ψηφίστηκε, παρέμενε ανενεργός για μια δεκαετία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Επιμελητήριο επισήμαινε επανειλημμένα τη σοβαρότητα του ζητήματος, τονίζοντας τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που προκαλούνται από την κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων.

Τώρα, η ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας δεν είναι μόνο ζήτημα εφαρμογής νόμου, αλλά και πράξη κοινωνικής ευθύνης. Κάθε ανασφάλιστο όχημα που κυκλοφορεί στους δρόμους μας αποτελεί κίνδυνο για όλους: για τους οδηγούς, τους πεζούς, αλλά και για την οικονομία μέσω των ζημιών και των αθέμιτων επιβαρύνσεων στους υπόλοιπους πολίτες. Η διασταύρωση των στοιχείων και η επιβολή κυρώσεων στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κανείς δεν μπορεί να μένει ατιμώρητος. Τώρα, η Πολιτεία και οι πολίτες έχουν μια ευκαιρία να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την οδική ασφάλεια, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη μείωση των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με τα ανασφάλιστα οχήματα. Το μήνυμα είναι σαφές: η πολιτική βούληση, η θεσμική επιμονή και η κοινωνική ευαισθησία μπορούν να αλλάξουν τις πραγματικότητες που μας απειλούν για χρόνια. Και αυτή η αλλαγή ξεκινά από το δρόμο, εκεί όπου κάθε όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, νόμιμο και υπεύθυνο.