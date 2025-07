Ανάληψη δράσης για τον οικονομικό-ασφαλιστικό εγγραμματισμό ζητούν οι ασφαλιστικές της ΕΕ

Η Insurance Europe χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη χρηματοοικονομική παιδεία, χαρακτηρίζοντάς την ως κρίσιμη ευκαιρία για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας των πολιτών και την υποστήριξη των ευρύτερων στόχων της ΕΕ για τη συμπερίληψη, τη βιωσιμότητα και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Στη σχετική ανακοίνωσή της, αναλυτικότερα, επισημαίνει ότι η χρηματοοικονομική και ασφαλιστική παιδεία είναι απαραίτητη για να μπορούν τα άτομα να διαχειρίζονται τους κινδύνους, να σχεδιάζουν το μέλλον τους και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Η Insurance Europe τόνισε ότι η βελτίωση της παιδείας δεν είναι μόνο θέμα προστασίας των καταναλωτών, αλλά και στρατηγικός μοχλός για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), καθώς ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις και τις κεφαλαιαγορές. Η ομοσπονδία έχει επίσης απευθύνει σαφή έκκληση να συμπεριληφθεί ρητά η ασφαλιστική εκπαίδευση στην επικείμενη στρατηγική της ΕΕ.

- Advertisement -

Το έγγραφο «Προώθηση της χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής παιδείας στην ΕΕ» επισημαίνει ότι μόνο το 18% των πολιτών της διαθέτει σήμερα υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικής παιδείας, με τους νέους να είναι ιδιαίτερα υποεξυπηρετούμενοι. Μια κοινή έρευνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων αποκάλυψε ότι μόνο το 11 % των νέων θεωρούσε ότι είχε λάβει επαρκή χρηματοοικονομική και ασφαλιστική εκπαίδευση στο σχολείο.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: Advancing financial and insurance literacy in the EU (2)

- Advertisement -

Η ομοσπονδία κάλεσε την Επιτροπή να ενσωματώσει την εκπαίδευση σε θέματα χρηματοοικονομικών και ασφαλίσεων στα εθνικά σχολικά προγράμματα σπουδών, να προωθήσει τη διά βίου μάθηση μέσω των εκπαιδευτικών κύκλων της ζωής και να διασφαλίσει την ένταξη και την προσβασιμότητα.

Επιπλέον, η Insurance Europe συνιστά:

Ισχυρότερη χρήση των συμπεριφορικών δεδομένων και των ψηφιακών εργαλείων για την επίτευξη πραγματικού αντίκτυπου.

Απλοποιημένες και εύχρηστες πληροφορίες για τους καταναλωτές, ώστε να μετατρέπεται η γνώση σε δράση.

Συντονισμένη εκπαίδευση σε θέματα συντάξεων και εργαλεία παρακολούθησης για την υποστήριξη του συνταξιοδοτικού προγραμματισμού.

Σαφείς οδηγίες σχετικά με τον ρόλο των social media influencers στην οικονομική εκπαίδευση.

Αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων και πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των πολλών προγραμμάτων του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου.

Η επιτυχία της στρατηγικής της ΕΕ για τη χρηματοοικονομική παιδεία, καταλήγει η ασφαλιστική ομοσπονδία, θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να επιφέρει μετρήσιμες αλλαγές στη συμπεριφορά, να καλύψει τα κενά γνώσης και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να έχει αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες.