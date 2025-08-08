29.1 C
Allianz: Μειωμένη τιμολόγηση στον κλάδο αυτοκινήτου και επαναφορά κάλυψης σεισμού στη Σαντορίνη

Αυτοκίνητο

Διαθέσιμη εκ νέου είναι η κάλυψη σεισμού στην περιοχή της Σαντορίνης από την Allianz, σύμφωνα με την πολιτική ανάληψης κινδύνων της εταιρείας σε ιδιαίτερες περιοχές του νησιού (π.χ. Καλντέρα).

Παράλληλα, στον κλάδο Αυτοκινήτου η Allianz τρέχει ενημερωτική καμπάνια για μειωμένη τιμολόγηση έως 31/12/2025, αποκλειστικά στα πακέτα My Motor Complete και My Motor Advanced.

Η μειωμένες τιμές αφορούν νέα ή αναβαθμισμένα συμβόλαια για οχήματα που σωρευτικά έχουν αξία άνω των 20 χιλ. € και ηλικία οχήματος έως και 5 έτη:

  • αξία 20-25 χιλ. € – μειωμένη τιμολόγηση 2,5%
  • αξία 25-40 χιλ. € – μειωμένη τιμολόγηση 5%
  • αξία άνω των 40 χιλ. € – μειωμένη τιμολόγηση 7,5%
  • ηλικία 0-1 έτη – μειωμένη τιμολόγηση 7,5%
  • ηλικία 2-3 έτη – μειωμένη τιμολόγηση 5%
  • ηλικία 4-5 έτη – μειωμένη τιμολόγηση 2,5%

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι ανωτέρω τιμολογήσεις παρέχονται συνδυαστικά και όχι μεμονωμένα, επομένως η ελάχιστη τιμολογιακή μείωση είναι 5%, ενώ η μέγιστη 15%. Για παράδειγμα, αυτοκίνητο αξίας 20 χιλ. € και ηλικίας 4-5 ετών θα έχει μειωμένη τιμολόγηση 5% (2,5%+2,5%), ενώ αυτοκίνητο αξίας 50 χιλ. € και ηλικίας 0-1 έτους θα έχει μειωμένη τιμολόγηση 15 % (7,5%+7,5%).

Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες τιμολογιακές ρυθμίσεις παρέχονται για οχήματα που πληρούν και τις 2 παραπάνω προϋποθέσεις, ως προς την αξία και την ηλικία τους.

