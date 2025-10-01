back to top
Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία της GAMA Global Hellas-Cyprus: Ο Γ. Ιορδανίδης παρέδωσε στον Κ. Ρούσση – Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το 12ο Συνέδριο στο Μουσείο Μπενάκη

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή ολοκληρώθηκε το 12ο Συνέδριο της GAMA Global Hellas-Cyprus και της ΕΣΑΠΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη.

Η παράδοση της σημαίας της GAMA και η αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία υπήρξαν το αποκορύφωμα της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας τη συνέχεια, την ενότητα και τη δέσμευση της GAMA Global για την προώθηση της ηγεσίας και της επαγγελματικής αριστείας στην ασφαλιστική αγορά Ελλάδας και Κύπρου. Ο απερχόμενος πρόεδρος Γιώργος Ιορδανίδης, ο οποίος είχε αναλάβει το έργο από το 2023, παρέδωσε επίσημα τη σημαία και την ευθύνη της ηγεσίας στον νέο πρόεδρο Κωνσταντίνο Ρούσση, πρόεδρο της ΕΣΑΠΕ.

Το συνέδριο συγκέντρωσε πλήθος επαγγελματιών, στελεχών και συντονιστών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, οι οποίοι παρέμειναν ενεργοί σε όλη τη διάρκειά του, απορροφώντας γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές από τους εκλεκτούς ομιλητές και τα πάνελ. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσαν οι βραβεύσεις Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, που ανέδειξαν παραδείγματα ηγεσίας και επαγγελματικής πορείας.

Διεθνείς παρουσίες και εμπνευσμένες ομιλίες

Σημαντικές διεθνείς παρουσίες έδωσαν βαρύτητα στο πρόγραμμα, με τον Ed Deutschlander, CEO της North Star Resource Group, να παρουσιάζει το θέμα «Four Decades of Wisdom and Best Practices». Στο πλευρό του, ο Κωνσταντίνος Κίντζιος, Business Mentor και Leadership Coach, μίλησε με το χαρακτηριστικό μότο «Character eats talent for breakfast», ενώ ο Παραολυμπιονίκης Στέλιος Μαλακόπουλος συγκίνησε και ενέπνευσε με το «A second chance», μοιραζόμενος τη δική του προσωπική διαδρομή. Ο συγγραφέας Θοδωρής Σπηλιώτης, με το «Ο Καραγκιόζης CEO», έδωσε μια πρωτότυπη, πολιτισμικά συνδεδεμένη προσέγγιση στην ηγεσία.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η συζήτηση με επιτυχημένους επαγγελματίες, που συντόνισε ο Ιωάννης Τοζακίδης. Στο πάνελ συμμετείχαν ο Γεώργιος Γεωργίου, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΒΒΕ Κύπριοι, ο Ανδρέας Λαμπρινού, Executive Agency Manager της Eurolife, και ο Νίκος Νικολαΐδης, Επικεφαλής του Career Sales Force της Eurolife FFH, οι οποίοι μοιράστηκαν εμπειρίες και στρατηγικές που οδήγησαν στην επαγγελματική τους καταξίωση.

Αντίστοιχα, στο πάνελ συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων, που συντόνισε ο Γιώργος Ιορδανίδης, ο διάλογος επικεντρώθηκε στην ηγεσία και στα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας σπουδαίος ηγέτης-συντονιστής. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γιώργος Γεωργίου, Διευθυντής Υποκαταστήματος ERB Cyprialife, ο Ανδρέας Διονυσίου, Executive Agency Manager της Eurolife, και ο Νίκος Πατσατζής, Επικεφαλής του Career Sales Force της Eurolife FFH.

Η μεγάλη συμμετοχή Ελλήνων και Κυπρίων επαγγελματιών, η παραμονή τους μέχρι το τέλος και η θερμή ανταπόκριση στα μηνύματα των ομιλητών απέδειξαν ότι το συνέδριο αυτό αποτελεί πλέον έναν σταθερό θεσμό για την ασφαλιστική αγορά, που φέρνει κοντά γνώση, έμπνευση και ανθρώπους με όραμα.

Το Insurance World ήταν χορηγός επικοινωνίας και θα ακολουθήσει αναλυτικότερη παρουσίαση των ομιλητών και των συζητήσεων στα panels.

