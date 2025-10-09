Αλλαγή ώρας στην τελετή αποκαλυπτηρίων του πρώτου αγάλματος προς τιμήν των μικρομεσαίων επιχειρηματιών

Αλλαγή σημειώθηκε στην ώρα διεξαγωγής της ιστορικής εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς του στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων του πρώτου αγάλματος στην Ελλάδα αφιερωμένου στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου 2025 στο Πεδίον του Άρεως (Λεωφ. Αλεξάνδρας και Μαυρομματαίων).

Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί αυστηρά στις 11:45 π.μ.

Τα αποκαλυπτήρια του έργου –που συμβολίζει τον κομβικό ρόλο των μικρομεσαίων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία– θα τελέσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, ενώ την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό να παραστεί σε αυτή τη σημαντική στιγμή, με την οποία το ΕΕΑ τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.