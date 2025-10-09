back to top
22.4 C
Athens
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Αλλαγή ώρας στην τελετή αποκαλυπτηρίων του πρώτου αγάλματος προς τιμήν των μικρομεσαίων επιχειρηματιών

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Αλλαγή σημειώθηκε στην ώρα διεξαγωγής της ιστορικής εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς του στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων του πρώτου αγάλματος στην Ελλάδα αφιερωμένου στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου 2025 στο Πεδίον του Άρεως (Λεωφ. Αλεξάνδρας και Μαυρομματαίων).

- Advertisement -

Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί αυστηρά στις 11:45 π.μ.

Τα αποκαλυπτήρια του έργου –που συμβολίζει τον κομβικό ρόλο των μικρομεσαίων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία– θα τελέσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

- Advertisement -

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, ενώ την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό να παραστεί σε αυτή τη σημαντική στιγμή, με την οποία το ΕΕΑ τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ανανέωση δυνάμεων στην ΕΕΑΕ – Η Πρόεδρος Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου αποχωρεί αφήνοντας ισχυρή κληρονομιά

Newsroom 3 -
Οι εκλογές ανέδειξαν νέα πρόσωπα, με ισχυρή παρουσία της γυναικείας και δεύτερης γενιάς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Διαβάστε περισσότερα

«Αξίζουμε όσο οι άνθρωποί μας» – Η 3P Insurance τίμησε συνεργάτες και στελέχη σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους της

Newsroom 3 -
«Η πραγματική επιτυχία δεν βρίσκεται στα βραβεία, αλλά στις ζωές και τις περιουσίες που έχουμε προστατεύσει» επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Λούβαρης
Διαβάστε περισσότερα

Επιφυλάξεις για τον ΕΔΑ ασφαλίστρων υγείας εκφράζει η ΠΕΚΑΠ

Newsroom 3 -
Έλεγχο του κόστους στην πηγή αντιπροτείνει η ένωση καταναλωτών, δεσμευόμενη να συνεχίσει τον αγώνα για δίκαιο και διαφανές σύστημα
Διαβάστε περισσότερα

Η Syndea χορηγός στο Athens Run 2025 του ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Τρέχοντας για δεύτερη χρονιά δίπλα στο ΕΕΑ, η Syndea βοήθησε να αναδειχθεί η σημασία της άσκησης για την ποιότητα ζωής και την υγεία
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αποταμίευσης

Newsroom 3 -
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού - Δείτε τις ημερομηνίες
Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική συνάντηση στα γραφεία του Panormos Cluster με την Generali

Newsroom 3 -
Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ φορέων και εταιρειών, δημιουργώντας τις βάσεις για νέες κοινές δράσεις
Διαβάστε περισσότερα

Deloitte FSI Predictions 2025: 8 προβλέψεις που επαναπροσδιορίζουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Newsroom 3 -
Οι επιχειρήσεις του κλάδου, μεταξύ τους και οι ασφαλιστικές, καλούνται να μεταβούν από παθητικό ρόλο αντίδρασης σε ρόλο διαμόρφωσης αλλαγών
Διαβάστε περισσότερα

Η Groupama σχεδιάζει να διπλασιάσει το εταιρικό δίκτυο – Διορθώσεις στις προμήθειες

Newsroom 3 -
Η ασφαλιστική επιζητά να αναπτύξει μια νέα γενιά managers, που θα δώσουν ώθηση στην αγορά βάσει του σχεδίου «Maverick»
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Cyber

Συνεργασία IBM και Anthropic για ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισμικού με έμφαση σε ασφάλεια και διακυβέρνηση

Η συνεργασία ενσωματώνει το Claude σε επιλεγμένα επιχειρησιακά εργαλεία και προϊόντα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των πελατών της IBM.
Εκδηλώσεις

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αποταμίευσης

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού - Δείτε τις ημερομηνίες
Εκπαίδευση

Η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές στο επίκεντρο του νέου workshop του ΣΕΤΕ

Η εκδήλωση του ΣΕΤΕ ανοίγει τον διάλογο ανάμεσα στην τουριστική βιομηχανία και στην ασφαλιστική αγορά
Υγεία

Κλινικές Επιζώντων Καρκίνου: Νέο μοντέλο φροντίδας υγείας με πρωτοβουλία της Bristol Myers Squibb

Η πρώτη Κλινική Επιζώντων Καρκίνου στο Αττικό Νοσοκομείο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Beyond Cancer»
Υγεία

Ασυνήθιστη παρενέργεια των φαρμάκων απώλειας βάρους: Οι GLP-1 αγωνιστές επηρεάζουν τις ιατρικές απεικονίσεις

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα εν λόγω φάρμακα ενδέχεται να οδηγούν σε λανθασμένες ερμηνείες και περιττές εξετάσεις
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.