Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στους νέους: Τι δείχνουν τα στοιχεία πριν και μετά τον εμβολιασμό COVID-19

Υγεία

Μια εκτενής επιδημιολογική ανάλυση στην Περιφέρεια Βένετο της Ιταλίας δεν εντόπισε αύξηση στα ποσοστά αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (ΑΚΘ) σε νέους ανθρώπους κατά την πανδημία ή μετά την εισαγωγή των εμβολίων COVID-19. Τα αίτια θανάτου παρέμειναν συνεπή με την προ της πανδημίας περίοδο, ενώ η συχνότητα της μυοκαρδίτιδας δεν παρουσίασε αύξηση.

Τα αρχεία θνησιμότητας κατοίκων ηλικίας 1 έως 40 ετών στην Περιφέρεια Βένετο (βορειοανατολική Ιταλία) μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Δεκεμβρίου 2022 συλλέχθηκαν από το Περιφερειακό Επιδημιολογικό Κέντρο. Οι θάνατοι ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων (ICD-10). Οι περιπτώσεις ΑΚΘ με βάση νεκροψία με καρδιαγγειακή αιτία μελετήθηκαν με τυποποιημένο πρωτόκολλο. Όταν δεν εντοπίζεται αιτία θανάτου, συμπεριλαμβανομένων των τοξικολογικών εξετάσεων, ο θάνατος μπορεί να θεωρηθεί ως ΑΚΘ με φυσιολογική καρδιά.

Ο πληθυσμός της Βένετο ηλικίας 1–40 ετών κυμάνθηκε από 1.948.263 το 2018 σε 1.868.987 το 2022. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, τουλάχιστον μία δόση εμβολίου είχε χορηγηθεί στο 6% των παιδιών 5–11 ετών, στο 77% των εφήβων 12–19 ετών και στο 84% των ενηλίκων 20–40 ετών.

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά θανάτου, 103 άτομα (80% άνδρες, μέση ηλικία 29 ετών) είχαν ΑΚΘ/άλλο αιφνίδιο θάνατο ή καρδιακή αρρυθμία/απροσδιόριστο θάνατο. Δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στα ετήσια ποσοστά. Ανάλυση ευαισθησίας που περιλάμβανε θανάτους από κυκλοφορικά νοσήματα, συγγενείς ανωμαλίες, επιληψία, πνευμονικό οίδημα και εγκεφαλική ανοξία επίσης δεν έδειξε μεταβολές.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

