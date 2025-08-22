Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στους νέους: Τι δείχνουν τα στοιχεία πριν και μετά τον εμβολιασμό COVID-19

Μια εκτενής επιδημιολογική ανάλυση στην Περιφέρεια Βένετο της Ιταλίας δεν εντόπισε αύξηση στα ποσοστά αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (ΑΚΘ) σε νέους ανθρώπους κατά την πανδημία ή μετά την εισαγωγή των εμβολίων COVID-19. Τα αίτια θανάτου παρέμειναν συνεπή με την προ της πανδημίας περίοδο, ενώ η συχνότητα της μυοκαρδίτιδας δεν παρουσίασε αύξηση.
Τα αρχεία θνησιμότητας κατοίκων ηλικίας 1 έως 40 ετών στην Περιφέρεια Βένετο (βορειοανατολική Ιταλία) μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Δεκεμβρίου 2022 συλλέχθηκαν από το Περιφερειακό Επιδημιολογικό Κέντρο. Οι θάνατοι ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων (ICD-10). Οι περιπτώσεις ΑΚΘ με βάση νεκροψία με καρδιαγγειακή αιτία μελετήθηκαν με τυποποιημένο πρωτόκολλο. Όταν δεν εντοπίζεται αιτία θανάτου, συμπεριλαμβανομένων των τοξικολογικών εξετάσεων, ο θάνατος μπορεί να θεωρηθεί ως ΑΚΘ με φυσιολογική καρδιά.
Ο πληθυσμός της Βένετο ηλικίας 1–40 ετών κυμάνθηκε από 1.948.263 το 2018 σε 1.868.987 το 2022. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, τουλάχιστον μία δόση εμβολίου είχε χορηγηθεί στο 6% των παιδιών 5–11 ετών, στο 77% των εφήβων 12–19 ετών και στο 84% των ενηλίκων 20–40 ετών.
Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά θανάτου, 103 άτομα (80% άνδρες, μέση ηλικία 29 ετών) είχαν ΑΚΘ/άλλο αιφνίδιο θάνατο ή καρδιακή αρρυθμία/απροσδιόριστο θάνατο. Δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στα ετήσια ποσοστά. Ανάλυση ευαισθησίας που περιλάμβανε θανάτους από κυκλοφορικά νοσήματα, συγγενείς ανωμαλίες, επιληψία, πνευμονικό οίδημα και εγκεφαλική ανοξία επίσης δεν έδειξε μεταβολές.
