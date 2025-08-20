back to top
Αδ. Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας του

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης μετά από δημοσίευμα, το οποίο αποδίδει σε οργανωμένη προσπάθεια επίθεσης στο πρόσωπό του. Ο υπουργός έδωσε στοιχεία για το ΕΣΥ τονίζοντας ότι σήμερα διαθέτει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που είχε ποτέ, με εκτεταμένα έργα ανακαίνισηςνέο εξοπλισμό και αριθμό προσωπικού που ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Παρά τις ελλείψεις, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, ο υπουργός υποστηρίζει πως οι δείκτες απόδοσης έχουν βελτιωθεί σημαντικά: -60% στις αναμονές χειρουργείων, -50% στον χρόνο αναμονής στις εφημερίες και αύξηση στον αριθμό των πραγματοποιούμενων επεμβάσεων. Αναλυτικά:

Σύγκριση με το παρελθόν – «Καθαρή εικόνα» από τη θητεία του 2012

Ο κ. Γεωργιάδης, συγκρίνει την τωρινή κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με εκείνη που βίωσε πριν από 12 χρόνια, δηλώνοντας πως η πρόοδος είναι εμφανής και μετρήσιμη. «Έχω καθαρή την εικόνα στο μυαλό μου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

