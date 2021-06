Η ΙΒΜ δείχνει το δρόμο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ελληνικές εταιρείες και οργανισμοί προκειμένου να επιταχύνουν τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό αξιοποιώντας τις κατάλληλες λύσεις θα αποτελέσουν το αντικείμενο της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώνει η ΙΒΜ στις 24 Ιουνίου με τίτλο: «Accelerate your business transformation with IBM».

Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών για τις μεθόδους και τις λύσεις εκείνες που θα τους βοηθήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα στον μετασχηματισμό τους, μία έννοια – κλειδί σε μία περίοδο όπου τα πάντα κινούνται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα στελέχη της ΙΒΜ θα παρουσιάσουν μία ευρεία γκάμα λύσεων αλλά και μεθοδολογίες και best practices για θέματα όπως είναι η αξιοποίηση δεδομένων αλλά και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και predictive analytics, η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός εφαρμογών, το Hybrid Multi-Cloud, η βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα, η εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πελάτες, αλλά και η ανθρωποκεντρική προσέγγισή στον μετασχηματισμό της εμπειρίας των πελατών τους.

Στα θέματα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται:

Accelerate business transformation by integrating expertise with data and advanced technologies

Η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως το cloud, η αυτοματοποίηση των εργασιών και το ΑΙ που ενσωματώνονται σε έξυπνες ροές εργασιών βοηθούν τις επιχειρήσεις στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους και στη δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης των νέων ιδεών και τη μετατροπή τους σε επιχειρηματική αξία. Επιπλέον η αξιοποίηση των εταιρικών δεδομένων για την άντληση εμπεριστατωμένων αποφάσεων βοηθά στη δημιουργία αξίας για τόσο για τους πελάτες τους όσο και για τους εργαζομένους των οργανισμών αυτών.

Increase agility by building and modernizing applications for the Hybrid Multi-cloud World.

Με τις επιχειρήσεις να διαθέτουν μία σειρά από legacy εφαρμογές, η πρόκληση είναι να αξιοποιήσουν το cloud για να τις εκσυγχρονίσουν με τον βέλτιστο και πιο γρήγορο τρόπο προκειμένου να περιορίσουν το κόστος αλλά και την τεχνική πολυπλοκότητα. Πρόκειται για έναν τομέα όπου η IBM διαθέτει μεγάλη εμπειρία αλλά και τις κατάλληλες δεξιότητες, μεθόδους και εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό αυτών των παλαιού τύπου εφαρμογών, μία κίνηση που προσφέρει τη δυνατότητα ευθυγράμμισης της τεχνολογίας με τις μοντέρνες επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Realize maximum value from your SAP-enabled business transformation in Finance and Supply Chain

Στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι κλειδί, όπως και η δημιουργία επιχειρηματικής αξίας μέσω των data αλλά και των τεχνολογικών λύσεων. Επιπλέον μία στρατηγική για την βελτίωση της ευελιξίας και της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητη για να παραμείνουν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό τους μέσω της παροχής χρήσιμης και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

Unite your business around customer experience with marketing and service transformation through Adobe and Salesforce

Ο μετασχηματισμός του κύκλου ζωής της εμπειρίας των πελατών τους είναι ένα κρίσιμης σημασίας θέμα για τις επιχειρήσεις. Οι λύσεις και υπηρεσίες της ΙΒΜ προσφέρουν τη δυνατότητα για εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πελάτες μίας επιχείρησης σε όλα τα κανάλια, την αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση τους, αλλά και μία ανθρωποκεντρική προσέγγισή στον μετασχηματισμό της εμπειρίας τους.

The Journey to an insight-driven organization

Οι τεχνολογίες AI και predictive analytics αποτελούν ισχυρά εργαλεία στα χέρια των επιχειρήσεων. Με την αξιοποίηση παραδοσιακών και μη, δομών δεδομένων, προερχόμενων από τα διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων, όπως operations, customer experience, υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού, marketing, πωλήσεων αλλά και πολλών άλλων, η ΙΒΜ μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς, να εντοπίσουν τις επιχειρηματικές αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να προβούν ώστε να επιτύχουν κερδοφόρα ανάπτυξη.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας LiveOn, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς τους ομιλητές, όπως και να δικτυωθούν μεταξύ τους.

Για την online εγγραφή σας, συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πλατφόρμα της εκδήλωσης εδώ